В G7 призвали Китай прекратить предоставлять россии материалы для развития производства

Министры иностранных дел стран "Группы семи" выразили серьезную обеспокоенность относительно передачи Китаем материалов в россию, которые помогают ей развивать производство для своей армии. Министры призвали Китай прекратить оказывать такую поддержку. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел "Группы семи" на итальянском острове Капри, пишет УНН.

Детали

Мы выражаем серьезную обеспокоенность передачей россии с предприятий в Китае материалов двойного назначения и компонентов оружия, которые россия использует для развития производства для своей армии. Это позволяет россии восстановить свою оборонно-промышленную базу, создавая угрозу как Украине, так и международному миру и безопасности. Китай должен прекратить эту поддержку, поскольку это лишь продолжит эту незаконную агрессивную войну и усилит угрозу, которую Россия представляет для своих соседей - говорится в заявлении.

Напомним

Министры иностранных дел стран "Группы семи" будут продолжать противодействовать любым попыткам избежать и обойти санкции и экспортные ограничения россией. Также министры намерены и в дальнейшем вводить санкции против рф, физических лиц и компаний из третьих стран, которые ей помогают.