Несмотря на угрозу запрета в США китайская материнская компания не планирует продавать TikTok

Китайская материнская компания TikTok ByteDance заявляет, что не намерена продавать бизнес после того, как США приняли закон, обязывающий ее продать чрезвычайно популярное видеоприложение или запретить его в Америке, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

"ByteDance не планирует продавать TikTok", - написала компания в своем официальном аккаунте в принадлежащей ей социальной сети Toutiao.

TikTok не сразу ответил на запрос BBC о комментариях.

Ранее на этой неделе TikTok заявил, что будет оспаривать в суде "неконституционный" закон.

Гендиректор TikTok рассчитывает победить ограничения США: "Мы никуда не уйдем"

Заявление ByteDance было сделано в ответ на статью на веб-сайте технологической индустрии The Information, в которой говорилось, что Bytedance изучает потенциальную продажу TikTok в США без алгоритма, который его поддерживает.

"Сообщения зарубежных СМИ о продаже ByteDance TikTok не соответствуют действительности", - заявила компания в сообщении, которое включало снимок экрана статьи с напечатанными на ней китайскими иероглифами, означающими "ложные слухи".

Закон о продаже или запрете был подписан президентом США Джо Байденом в среду.

Байден подписал закон о потенциальном запрете TikTok в США. Его кампания все равно планирует остаться в приложении

Дополнение

Усиление контроля Пекина над частными компаниями вызвало беспокойство в США и других западных странах по поводу степени контроля Коммунистической партии Китая над ByteDance и данными, которые она хранит.

TikTok неоднократно опровергал утверждения о том, что китайское правительство контролирует ByteDance.

"Мы уверены в себе и будем продолжать бороться за ваши права в судах", - сказал руководитель TikTok Шу Цзы Чу в видео, опубликованном на платформе на этой неделе.

"Факты и Конституция на нашей стороне... будьте уверены, мы никуда не денемся", - указал он.

По данным TikTok, китайский основатель ByteDance имеет 20% акций через контрольный пакет акций компании.

Около 60% принадлежит институциональным инвесторам, включая крупные инвестиционные компании США Carlyle Group, General Atlantic и Susquehanna International Group.

Остальные 20% принадлежит сотрудникам ByteDance по всему миру, а трое из пяти членов совета директоров ByteDance - американцы.

Китайское правительство также отвергло подобные опасения как паранойю и предупредило, что запрет TikTok "неизбежно откликнется, чтобы укусить США".

Однако TikTok не грозит немедленный запрет в США.

Новый закон дает ByteDance девять месяцев на продажу бизнеса и дополнительный трехмесячный льготный период, прежде чем потенциальный запрет может быть введен в действие.

Это означает, что крайний срок продажи, скорее всего, наступит где-то в 2025 году, после того, как победитель президентских выборов 2024 года вступит в должность.