Несмотря на угрозу запрета в США китайская материнская компания не планирует продавать TikTok

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
tiktokТикТок
pekinПекин
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  143659 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  159481 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  166238 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  148344 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120398 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105591 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102966 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137749 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158161 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154582 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Новости по теме
Несмотря на угрозу запрета в США китайская материнская компания не планирует продавать TikTok

Несмотря на угрозу запрета в США китайская материнская компания не планирует продавать TikTok

  •  6491 просмотра
Пятеро погибших и восемь раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины

Пятеро погибших и восемь раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины

  •  7189 просмотра
Рада рассмотрит усиление ответственности в сфере использования публичных средств

Рада рассмотрит усиление ответственности в сфере использования публичных средств

  •  8077 просмотра
В Днепропетровской области враг вечером ударил по Никополю FPV-дронами, по району ночью из тяжелой артиллерии - ОВА

В Днепропетровской области враг вечером ударил по Никополю FPV-дронами, по району ночью из тяжелой артиллерии - ОВА

  •  7867 просмотра
ВАКС отправил министра Сольского под стражу с возможностью залога

ВАКС отправил министра Сольского под стражу с возможностью залога

  •  9452 просмотра
Турция вооружится ИИ в борьбе со шпионажем

Турция вооружится ИИ в борьбе со шпионажем

  •  9709 просмотра
Греция отказалась предоставлять Украине системы противовоздушной обороны

Греция отказалась предоставлять Украине системы противовоздушной обороны

  •  12125 просмотра
Еще плюс 950 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 950 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  19105 просмотра
На фронте произошло 114 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 114 боевых столкновений - Генштаб

  •  19175 просмотра
ВСУ нанесли 13 авиаударов по врагу - Генштаб

ВСУ нанесли 13 авиаударов по врагу - Генштаб

  •  19009 просмотра

Популярные

26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья

26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья

  •  51884 просмотра
Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине

Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине

  •  39779 просмотра
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой 240-мм реактивной системы залпового огня

Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой 240-мм реактивной системы залпового огня

  •  25837 просмотра
На фронте погибла журналистка и военная Алла Пушкарчук

На фронте погибла журналистка и военная Алла Пушкарчук

  •  76810 просмотра
Картину Климта продали на аукционе в Вене за 30 миллионов евро

Картину Климта продали на аукционе в Вене за 30 миллионов евро

  •  103308 просмотра

Публикации

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

  •  1196 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

  •  137796 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  279186 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  317343 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  578306 просмотра

Несмотря на угрозу запрета в США китайская материнская компания не планирует продавать TikTok

ByteDance, китайская материнская компания TikTok, не планирует продавать чрезвычайно популярное видеоприложение, несмотря на то, что США приняли закон, который требует его продажи или запрета в Америке.

политика •   •  6491 просмотра
Несмотря на угрозу запрета в США китайская материнская компания не планирует продавать TikTok

Пятеро погибших и восемь раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины

Пятеро мирных жителей погибли и восемь получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области 25 апреля.

Война •   •  7189 просмотра
Пятеро погибших и восемь раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины

Рада рассмотрит усиление ответственности в сфере использования публичных средств

Законопроект предлагает штрафы за несвоевременное обнародование или обнародование недостоверной, неточной или неполной информации об использовании публичных средств должностными лицами, а также предоставляет Государственной аудиторской службе право собирать персональные данные для привлечения к ответственности нарушителей.

Экономика •   •  8077 просмотра
Рада рассмотрит усиление ответственности в сфере использования публичных средств

В Днепропетровской области враг вечером ударил по Никополю FPV-дронами, по району ночью из тяжелой артиллерии - ОВА

В Днепропетровской области враг обстрелял Никополь из беспилотников и тяжелой артиллерии, нанеся разрушения, но обошлось без жертв, тогда как на остальной территории области было спокойно.

Война •   •  7867 просмотра
В Днепропетровской области враг вечером ударил по Никополю FPV-дронами, по району ночью из тяжелой артиллерии - ОВА

ВАКС отправил министра Сольского под стражу с возможностью залога

Министр аграрной политики Николай Сольский был арестован по подозрению в завладении государственными землями стоимостью 481 млн. грн. с возможностью внесения залога в размере 75,7 млн. грн.

политика •   •  9452 просмотра
ВАКС отправил министра Сольского под стражу с возможностью залога

Турция вооружится ИИ в борьбе со шпионажем

Турция готовится использовать искусственный интеллект для обнаружения и отслеживания спутников-шпионов и космических аппаратов, пролетающих над страной и могущих быть использованы в шпионских целях, в целях защиты своей национальной безопасности.

политика •   •  9709 просмотра
Турция вооружится ИИ в борьбе со шпионажем

Греция отказалась предоставлять Украине системы противовоздушной обороны

Греция отказывается предоставлять Украине такие важные системы противовоздушной обороны, как "Патриот" и С-300, поскольку они являются критически важными для защиты воздушного пространства Греции.

Война •   •  12125 просмотра
Греция отказалась предоставлять Украине системы противовоздушной обороны

Еще плюс 950 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 463 930 человек личного состава и 7262 танков.

Война •   •  19105 просмотра
Еще плюс 950 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На фронте произошло 114 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 114 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных удара, 75 авиаударов и 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  19175 просмотра
На фронте произошло 114 боевых столкновений - Генштаб

ВСУ нанесли 13 авиаударов по врагу - Генштаб

Вооруженные Силы Украины нанесли 13 авиационных ударов по объектам противника, среди которых 2 командных пункта, 8 мест сосредоточения войск и 3 зенитно-ракетных комплекса, а украинские ракетные войска поразили 1 командный пункт и 1 место сосредоточения российских оккупантов.

Война •   •  19009 просмотра
ВСУ нанесли 13 авиаударов по врагу - Генштаб