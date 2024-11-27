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Третий министр обороны Китая подряд попал под расследование из-за корупции

Третий министр обороны Китая подряд попал под расследование из-за корупции

Киев  •  УНН

 • 4765 просмотра

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Китай начал расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня по подозрению в коррупции. Это уже третий подряд глава оборонного ведомства КНР, оказавшийся под следствием из-за корупции.

Китай начал расследование в отношении своего министра обороны в связи с последним коррупционным скандалом, затронувшим верхушку Народно-освободительной армии страны, со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц США, знакомых с ситуацией, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам официальных лиц США, адмирал Дун Цзюнь, назначенный в декабре 2023 года после того, как его предшественник был уволен за коррупцию, находится под следствием в рамках более широкого расследования взяточничества в НОАК.

Он является третьим подряд действующим или бывшим министром обороны, который находится под следствием за предполагаемую коррупцию.

Дун сменил генерала Ли Шанфу, который был отстранен от должности всего через семь месяцев работы. Оба были назначены главой КНР Си Цзиньпином.

Официальные лица США сообщали тогда, что Ли находится под следствием за коррупцию. Ли сменил Вэй Фэнхэ, который также находился под следствием за коррупцию после того, как ушел в отставку.

Официальные лица США заявили, что Си проводит волну расследований в отношении НОАК, которая поймала Дуна. Пока неясно, какие именно обвинения в коррупции ему предъявлены.

Эта новость появилась через неделю после того, как Дун посетил азиатскую оборонную встречу в Лаосе, где отказался встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином, что Остин назвал "досадным".

Глава Пентагона заявил, что Китай отказался от встречи во время его визита в Азию21 нояб. 2024, 07:00 • 16608 просмотров

Впервые они встретились в Сингапуре в мае на оборонном форуме IISS Shangri-La Dialogue в рамках первой значимой встречи на уровне министров между двумя военными с ноября 2022 года.

Министерство обороны Китая обвинило США в отказе, заявив, что Вашингтон несет "исключительную ответственность", поскольку недавно одобрил пакет вооружений для Тайваня, который впервые включал в себя передовые ракеты класса "земля-воздух".

Спор возник через несколько дней после того, как президент США Джо Байден и Си встретились на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу и подтвердили, что их военные должны продолжать поддерживать прямую связь.

Китай закрыл каналы военной связи с США в августе 2022 года после того, как Нэнси Пелоси стала первым спикером Палаты представителей США, посетившим Тайвань за 25 лет.

Си согласился возобновить каналы, когда провел саммит с Байденом в Сан-Франциско год назад, что открыло дорогу для встречи Дуна и Остина.

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин в среду отклонила сообщение о расследовании в отношении Дуна как "ловлю ветра и тени", предположив, что утверждения были необоснованными.

Расследование в отношении Дуна предполагает, что Си расширяет свое расследование коррупции в НОАК. Помимо отстранения двух предшественников министра обороны, глава Китая ранее отстранил двух офицеров, которые возглавляли ракетные войска НОАК и курировали китайскую программу ядерного оружия.

Кристофер Джонсон, бывший ведущий аналитик ЦРУ по Китаю, который теперь возглавляет консалтинговую компанию по рискам China Strategies Group, сказал, что это событие вызвало обеспокоенность по поводу того, как Си выбирал министров обороны.

"В 2018 году Си нарушил традицию, назначив на эту должность Вэя из ракетных войск НОАК вместо генерала армии. С Дуном, военнослужащим, военные заверили Си, что проверка была безупречной после четырехмесячных поисков, - сказал Джонсон. - Так что Си остается только гадать, какой уголок НОАК не коррумпирован?"

В 2022 году Си также снял с должности Цинь Гана, которого он назначил министром иностранных дел, после сообщений о его внебрачной связи с китаянкой в ​​США.

Американские военные офицеры и должностные лица предположили, что расследования в отношении НОАК подрывают доверие Си к его армии и поднимают вопросы о том, сможет ли она развить способность вторгнуться на Тайвань к 2027 году, пишет издание.

В отличие от роли министра обороны в правительстве США, министр обороны в Китае не является самой влиятельной военной фигурой в китайской системе, которую возглавляют заместители председателя Центральной военной комиссии (ЦВК). Вместо этого министр обороны выступает в качестве лица НОАК на международной арене.

Ранее в этом году Дун не был назначен в ЦВК, как ожидалось, в необычном развитии событий, которое вызвало вопросы о его пребывании на этом посту.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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