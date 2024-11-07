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Камала Харрис сделала неожиданное заявление после поражения на выборах

Камала Харрис сделала неожиданное заявление после поражения на выборах

Киев  •  УНН

22:19 • 1584 просмотра

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Вице-президент США Камала Харрис призвала сторонников не сдаваться после поражения на выборах. Она признала результаты, поздравила Трампа и подчеркнула важность борьбы за справедливость.

Камала Харрис призывает не сдаваться и бороться за справедливость после поражения на выборах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Камала Харрис обратилась к своим сторонникам на мероприятии в университете Говарда после поражения на выборах, выразив надежду, что Америка не вступит в "темное время". В своей речи она поблагодарила всех, кто поддерживал ее во время кампании. Харрис подчеркнула важность принятия результатов выборов как основы демократии, в то же время признав, что кампания была трудной и полна споров.

Мы должны принять результаты этих выборов

- отметила Камала Харрис.

Харрис подчеркнула, что это время не для отчаяния, а для мобилизации, организации и борьбы за свободу и справедливость. Она призвала своих сторонников оставаться активными и не опускать рук.

В завершение своего выступления Харрис выразила надежду, что Америка не вступит в темный период, несмотря на сложности, и что вместе можно построить лучшее будущее. Она завершила свою речь словами благодарности за поддержку и решимости идти вперед.

Присутствующие на мероприятии, среди которых были бывший спикер Нэнси Пелоси и высокопоставленные чиновники администрации Байдена, приветствовали выступление Харрис, а ее слова вызвали эмоциональную реакцию у многих присутствующих.

Трамп одерживает историческую победу над Харрис на президентских выборах в США - СМИ6 ноября 2024, 10:43 • 19505 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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