Союзники вице-президента США Камалы Харрис начали обращаться к донорам-демократам с просьбой оказать ей финансовую поддержку, если президент Джо Байден выйдет из гонки 2024 года, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Один советник доноров-демократов начал собирать пожертвования от женщин-доноров-демократов для поддержки Харрис, в то время как женская политическая организация начала общаться со своей донорской базой, пытаясь обеспечить начальную волну пожертвований на потенциальную кампанию Харрис, по словам людей, знакомых с ситуацией.

Эти люди делились информацией о финансовых маневрах на условиях строгой анонимности из-за чрезвычайно деликатного политического положения Харрис как кандидата на должность вице-президента Байдена и напряженности внутри Демократической партии по поводу будущего Байдена, отмечает издание.

"Что важно, так это то, что сразу же наблюдается массовая демонстрация ее поддержки, что показывает сигнал о том, что мы все за нее", - сказала лидер женской политической организации, пожелавшая остаться анонимной, чтобы рассказать о деликатных планах Демократической партии.

Организация начала подготовку электронных писем и сообщений. Те, кто сосредоточен на поддержке кандидатов-женщин, уже начали планировать помочь Харрис быстрой демонстрацией силы, подготовив списки доноров, добавил этот человек. По словам человека, некоторые доноры уже активно заявили, что хотят дать деньги.

Доноры "выстраиваются в очередь, чтобы поддержать" Харрис, "как только она станет потенциальным кандидатом, - добавил источник. - Мы, конечно, знаем, что слышим от всех наших доноров, что они хотят поддержать ее".

При этом источник уточнил, что еще рано брать на себя полные обязательства.

Советник доноров, однако, сказал, что пять доноров уже взяли на себя обязательства потенциально внести шестизначные пожертвования в пользу списка от демократов во главе с Харрис. Но эти усилия все еще находятся в зачаточном состоянии, и статус финансирования кампании будет непонятен, если в конце концов на эту номинацию будут претендовать несколько женщин, подчеркнул этот человек.

Эти усилия предпринимаются на фоне хаоса среди чиновников Демократической партии, постоянных призывов к Байдену уйти в отставку и мрачных результатов опросов, которые предвещают все более мрачное будущее для шансов президента США на второй срок, указывает издание.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джефрис и бывший спикер Нэнси Пелоси в частном порядке, как сообщается, призвали Байдена пересмотреть свою заявку на переизбрание, поскольку растут опасения, что Байден может стоить демократам провальных выборов в ноябре.

После президентских дебатов, которые вызвали распространенные вопросы об остроте ума президента, "кран по сбору средств Байдена дал сбой". Некоторые предположили, что не будут давать денег на список Демократической партии с Байденом в качестве главного, пишет издание.

Но толчок к укреплению позиций Харрис, который продвигают женщины-доноры, также предполагает, что ее позиция в качестве замены Байдена является изменчивой, указывает издание. В случае открытого съезда претендентами могут стать другие люди, такие как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или губернатор Иллинойса Дж. Б. Притцкер. Ньюсом, имеющий значительные ресурсы из Калифорнии, является влиятельным сборщиком средств и эмиссаром партии, а Прицкер - мультимиллиардером, наследником отеля Hyatt, замечает издание.

Байден поручил опросить избирателей относительно поддержки Харрис как кандидата