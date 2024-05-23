Тайвань отправил силы в районы вокруг острова после начала Китаем "карательных" учений

Тайвань направил силы в районы вокруг острова после того, как Китай в четверг начал "карательные" учения, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Разъяренный Китай начал в четверг "карательные" учения вокруг Тайваня, что, по его словам, было ответом на "сепаратистские действия", отправив тяжеловооруженные военные самолеты и устроив имитацию атак, тогда как государственные СМИ осудили недавно инаугурированного президента Тайваня Лай Цинде.

Министерство обороны Тайваня осудило учения, заявив, что оно направило силы в районы вокруг острова, что его противовоздушная оборона и ракетные силы наземного базирования отслеживают цели и что оно уверено, что сможет защитить свою территорию.

"Начало военных учений по этому поводу не только не способствует миру и стабильности в Тайваньском проливе, но и подчеркивает милитаристский менталитет (Китая)", - заявили в министерстве.

Администрация президента Тайваня выразила сожаление по поводу того, что Китай своими "односторонними военными провокациями угрожает демократическим свободам острова, региональному миру и стабильности", но заявила, что люди могут быть уверены, что Тайвань сможет обеспечить свою безопасность.

Государственная телекомпания Китая CCTV заявила, что инаугурационная речь Лая была "чрезвычайно вредоносной", а контрмеры Китая - "легитимными, законными и необходимыми".

Речь Лая была признанием стремления Тайваня к независимости и подрывала мир и стабильность по ту сторону пролива, говорится в сообщении.

Будущее Тайваня могут решать только 1,4 миллиарда жителей Китая, а не только 23 миллиона жителей Тайваня, добавили в сообщении.

Высокопоставленный чиновник Тайваня сообщил Reuters, что учения являются частью сценария, которого ждал Тайвань, и что правительство острова "всесторонне понимает" китайские военные передвижения.

Тайваньские официальные лица заявили накануне инаугурации, что следят за передвижениями китайских военных. Последний раз Китай проводил крупномасштабные военные учения вблизи Тайваня в 2023 и 2022 годах.

Государственные СМИ Китая опубликовали карту зон учений в пяти районах вокруг Тайваня и контролируемых Тайванем островах вблизи китайского побережья.

Тайваньские официальные лица сообщили Reuters, что эти районы находятся за пределами прилегающей зоны Тайваня, которая составляет 24 морских мили от побережья главного острова.

Один из чиновников заявил, что Китай не объявлял о каких-то бесполетных зонах, а Тайвань не наблюдал каких-либо крупномасштабных перемещений китайских наземных и ракетных сил.

Су Цзыюнь, научный сотрудник ведущего военного аналитического центра Тайваня, Института исследований национальной обороны и безопасности, сказал, что хотя учения продлятся всего два дня, их масштабы велики по сравнению с предыдущими учениями, поскольку они включали отдаленные острова Тайваня.

По его словам, это должно продемонстрировать способность Китая контролировать моря и предотвращать вмешательство иностранных сил.

"Политические сигналы здесь сильнее военных", - добавил он.

Дополнение

В августе 2022 года Китай провел военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня сразу после визита бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, резко осужденного Пекином. Эта серия учений, масштаб которых был беспрецедентным, длилась четыре дня, после чего было несколько дней дополнительных учений.