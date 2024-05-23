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Тайвань відправив сили в райони навколо острова після початку Китаєм "каральних" навчань

Тайвань відправив сили в райони навколо острова після початку Китаєм "каральних" навчань

Київ • УНН

 • 17873 перегляди

Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню, у той час як Тайвань розгорнув війська і відстежував китайські рухи.

Тайвань спрямував сили в райони навколо острова після того, як Китай у четвер розпочав "каральні" навчання, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Розлючений Китай розпочав у четвер "каральні" навчання навколо Тайваню, що, за його словами, було відповіддю на "сепаратистські дії", відправивши важкоозброєні військові літаки та влаштувавши імітацію атак, тоді як державні ЗМІ засудили нещодавно інавгурованого президента Тайваню Лая Цінде.

Міністерство оборони Тайваню засудило навчання, заявивши, що воно направило сили в райони навколо острова, що його протиповітряна оборона та ракетні сили наземного базування відслідковують цілі та що воно впевнене, що зможе захистити свою територію.

"Початок військових навчань із цього приводу не тільки не сприяє миру та стабільності в Тайванській протоці, а й наголошує на мілітаристському менталітеті (Китаю)", - заявили в міністерстві.

Адміністрація президента Тайваню висловила жаль з приводу того, що Китай своїми "односторонніми військовими провокаціями загрожує демократичним свободам острова, регіональному миру та стабільності", але заявила, що люди можуть бути впевнені, що Тайвань зможе забезпечити свою безпеку.

Державна телекомпанія Китаю CCTV заявила, що інавгураційна промова Лая була "надзвичайно шкідливою", а контрзаходи Китаю - "легітимними, законними та необхідними".

Промова Лая була визнанням прагнення Тайваню до незалежності та підривала мир та стабільність по той бік протоки, ідеться у повідомленні.

Майбутнє Тайваню можуть вирішувати лише 1,4 мільярда жителів Китаю, а не лише 23 мільйони жителів Тайваню, додали у повідомленні.

Високопосадовець Тайваню повідомив Reuters, що навчання є частиною сценарію, на який чекав Тайвань, і що уряд острова "всебічно розуміє" китайські військові пересування.

Тайванські офіційні особи заявили напередодні інавгурації, що стежать за пересуваннями китайських військових. Востаннє Китай проводив великомасштабні військові навчання поблизу Тайваню у 2023 та 2022 роках.

Державні ЗМІ Китаю опублікували карту зон навчань у п'яти районах навколо Тайваню та контрольованих Тайванем островах поблизу китайського узбережжя.

Тайваньські офіційні особи повідомили Reuters, що ці райони знаходяться за межами прилеглої зони Тайваню, яка становить 24 морські милі від узбережжя головного острова.

Один із чиновників заявив, що Китай не оголошував про якісь безполітні зони, а Тайвань не спостерігав якихось великомасштабних переміщень китайських наземних і ракетних сил.

Су Цзиюнь, науковий співробітник провідного військового аналітичного центру Тайваню, Інституту досліджень національної оборони та безпеки, сказав, що хоча навчання триватимуть лише два дні, їх масштаби великі в порівнянні з попередніми навчаннями, оскільки вони включали віддалені острови Тайваню.

За його словами, це має продемонструвати здатність Китаю контролювати моря і запобігати втручанню іноземних сил.

"Політичні сигнали тут сильніші за військові", - додав він.

Доповнення

У серпні 2022 року Китай провів військові навчання з бойовими стрілтбами навколо Тайваню відразу після візиту колишнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, різко засудженого Пекіном. Ця серія навчань, масштаб яких був безпрецедентним, тривала чотири дні, після чого було кілька днів додаткових навчань.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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