Китайські військові розпочали масштабні навчання навколо Тайваню
Київ • УНН
Китайські військові розпочали масштабні спільні навчання навколо Тайваню за участю армії, флоту, військово-повітряних сил і ракетних військ для перевірки боєготовності і здатності наносити точні удари.
Китайські військові розпочали масштабні навчання навколо Тайваню. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Вранці в четвер військові Китаю почали спільні навчання навколо Тайваню, які триватимуть до п'ятниці. Це сталося лише через кілька днів після вступу на посаду нового президента Тайваню Лай Чін Те, який закликав Пекін припинити свої погрози.
Командування на Східному театрі дій Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) повідомило про початок навчань, у яких беруть участь армія, флот, авіація та ракетні сили. Навчання проводяться в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході Тайваню, а також у районах навколо контрольованих Тайванем островів Кінмень, Мацу, Вуцю та Доньїнь, йдеться у заяві командування.
Уряд Тайваню поки не коментує ситуацію.
За словами китайських військових, навчання зосереджені на спільному патрулюванні бойової готовності з моря і повітря, точних ударах по ключових цілях і інтегрованих операціях всередині та за межами ланцюга островів. Ці заходи спрямовані на перевірку "спільних реальних бойових можливостей" сил.
Китай запровадив санкції проти 12 американських виробників зброї 22.05.24, 20:13 • 24793 перегляди