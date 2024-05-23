Китайские военные начали масштабные учения вокруг Тайваня. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Утром в четверг военные Китая начали совместные учения вокруг Тайваня, которые продлятся до пятницы. Это произошло всего через несколько дней после вступления в должность нового президента Тайваня Лай Чин Тэ, который призвал Пекин прекратить свои угрозы.

Командование на Восточном театре действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сообщило о начале учений, в которых участвуют армия, флот, авиация и ракетные силы. Учения проводятся в Тайваньском проливе, на севере, юге и востоке Тайваня, а также в районах вокруг контролируемых Тайванем островов Кинмэнь, Мацу, Вуцю и Доньинь, говорится в заявлении командования.

Правительство Тайваня пока не комментирует ситуацию.

По словам китайских военных, учения сосредоточены на совместном патрулировании боевой готовности с моря и воздуха, точных ударах по ключевым целям и интегрированных операциях внутри и за пределами цепи островов. Эти мероприятия направлены на проверку "совместных реальных боевых возможностей" сил.

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