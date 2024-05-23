Китайские военные начали масштабные учения вокруг Тайваня

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На Херсонщине фермеры вынуждены платить 10-15% дани коллаборационистам за продажу урожая
Фермеры на временно оккупированных территориях Херсонской области вынуждены платить 10-15% своего заработка коллаборационистам как обязательную дань, чтобы продать свой урожай.
Водитель столкнул авто в кювет и сбежал после задержания организатора незаконной переправы через границу
Житель Львовской области организовал канал нелегального пересечения границы на Закарпатье, был пойман с $18 000, а водитель сбежал, бросив пассажиров и столкнув машину в кювет.
Второй случай птичьего гриппа среди людей зафиксирован у работника молочной фермы в США
Соединенные Штаты сообщили о втором случае заболевания человека птичьим гриппом у работника молочной фермы в Мичигане, что свидетельствует о расширении вспышки вируса, который циркулирует среди домашней птицы.
Обнаружена угроза баллистических ракет в нескольких областях
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет.
Ермак призывает распространять информацию о Глобальном саммите мира и Формуле мира Зеленского
Глава Офиса Президента Украины встретился с представителями Совета по молодежным вопросам при Президенте Украины и молодежными лидерами стран Глобального Юга и призвал их активно распространять информацию о Глобальном саммите мира и Украинской формуле мира для установления справедливого мира и обеспечения международной безопасности.
Лубинец обсудил с Грецией вопросы возвращения заложников и реабилитации детей
Омбудсмен Дмитрий Лубинец встретился со Специальным уполномоченным Министерства иностранных дел Греции по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом, чтобы обсудить поддержку Грецией Украины, в частности реабилитацию пострадавших детей, содействие возвращению гражданских заложников.
Взлет МиГ-31К зафиксировали украинские военно-воздушные силы
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что был зафиксирован взлет самолета МиГ-31К, что свидетельствует о потенциальной ракетной угрозе над территорией Украины.
рф атакует: в Запорожской и Днепропетровской областях зафиксирована угроза ударных БпЛА
Воздушные Силы Украины сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Запорожской и Днепропетровской областях.
Lego выпустил наборы конструкторов памятников Украины, чтобы собрать средства на восстановление поврежденной школы
Компания Lego выпустила конструкторы архитектурных памятников Украины, чтобы собрать средства на восстановление гимназии в Днепропетровской области, пострадавшей от российского ракетного удара, причем конструкторы вручаются в качестве призов за пожертвования от 24 долларов США.