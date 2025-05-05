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Трамп приказал вновь открыть тюрьму Алькатрас

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Дональд Трамп поручил восстановить Алькатрас, чтобы содержать там опасных преступников. Он назвал это символом закона и порядка, несмотря на закрытие тюрьмы в 1963 году.

Трамп приказал вновь открыть тюрьму Алькатрас

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он поручил Федеральному бюро тюрем страны восстановить и вновь открыть печально известную тюрьму Алькатрас в заливе Сан-Франциско, чтобы "содержать самых безжалостных и жестоких преступников Америки", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Восстановите и откройте Алькатрас! - написал он на платформе Truth Social. - Когда мы были более серьезной страной, в прошлые времена, мы не колеблясь сажали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли навредить".

В федеральной тюрьме Алькатрас содержались такие известные американские преступники, как Аль Капоне, до ее закрытия в 1963 году. Сейчас это одно из самых популярных туристических направлений Сан-Франциско.

"Сегодня я поручаю Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности вновь открыть значительно расширенный и перестроенный Алькатрас", - написал Трамп.

Трамп сказал журналистам, вернувшись в Белый дом из Флориды, что повторное открытие тюрьмы было "просто моей идеей", и решил действовать.

"Это символ закона и порядка", - сказал он.

Алькатрас был объявлен самой безопасной тюрьмой Америки, учитывая расположение на острове, холодную воду и сильные течения. Официально не было зафиксировано ни одного успешного побега из Алькатраса, хотя пять заключенных считаются "пропавшими без вести и, вероятно, утонувшими".

Алькатрас был закрыт, потому что его продолжение работы было слишком дорогим, согласно веб-сайту Федерального бюро тюрем США, во многом из-за его расположения на острове. Его эксплуатация была почти в три раза дороже любой другой федеральной тюрьмы, говорится на сайте бюро.

Нэнси Пелоси, бывший спикер Палаты представителей США и законодатель-демократ из Калифорнии, преуменьшила значение плана президента-республиканца.

"Алькатрас закрыли как федеральную тюрьму более шестидесяти лет назад. Теперь это очень популярный национальный парк и главная туристическая достопримечательность. Предложение президента несерьезно", - написала она в посте в X.

Трамп обвинил "плохую экономику Байдена" во всех проблемах, возникших в США – NBC News04.05.25, 22:03 • 9916 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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