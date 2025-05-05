Трамп наказав знову відкрити в'язницю Алькатрас

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що він доручив Федеральному бюро в'язниць країни відновити і знову відкрити сумно відому в'язницю Алькатрас у затоці Сан-Франциско, щоб "утримувати найбільш безжальних та найжорстокіших злочинців Америки", пише УНН з посиланням на Reuters.

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"Відновіть і відкрийте Алькатрас! - написав він на платформі Truth Social. - Коли ми були серйознішою країною, у минулі часи, ми не вагаючись саджали найнебезпечніших злочинців і тримали їх подалі від тих, кому вони могли нашкодити".

У федеральній в'язниці Алькатрас утримувалися такі відомі американські злочинці, як Аль Капоне, до її закриття 1963 року. Зараз це один із найпопулярніших туристичних напрямків Сан-Франциско.

"Сьогодні я доручаю Бюро в'язниць спільно з Міністерством юстиції, ФБР та Міністерством внутрішньої безпеки знову відкрити значно розширений і перебудований Алькатрас", - написав Трамп.

Трамп сказав журналістам, повернувшись у Білий дім із Флориди, що повторне відкриття в'язниці було "просто моєю ідеєю", і вирішив діяти.

"Це символ закону та порядку", - сказав він.

Алькатрас був оголошений найбезпечнішою в'язницею Америки, враховуючи розташування на острові, холодну воду та сильні течії. Офіційно не було зафіксовано жодної успішної втечі з Алькатраса, хоча п'ять ув'язнених вважаються "зниклими безвісти й, імовірно, потонулими".

Алькатрас був закритий, тому що його продовження роботи було надто дорогим, згідно з вебсайтом Федерального бюро в'язниць США, багато в чому через його розташування на острові. Його експлуатація була майже втричі дорожчою за будь-яку іншу федеральну в'язницю, йдеться на сайті бюро.

Ненсі Пелосі, колишній речник Палати представників США і законодавець-демократ з Каліфорнії, применшила значення плану президента-республіканця.

"Алькатрас закрили як федеральну в'язницю понад шістдесят років тому. Тепер це дуже популярний національний парк та головна туристична пам'ятка. Пропозиція президента несерйозна", - написала вона у пості у X.

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