Трамп звинуватив "погану економіку Байдена" в усіх проблемах, які виникли в США – NBC News
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що економічні проблеми США – це наслідок жахливої роботи Байдена. Він додав, що фондовий ринок зростає, а мита зроблять країну багатою.
Президент Дональд Трамп вважає, що недоліки американської економіки є відповідальністю колишнього очільника Білого дому Джо Байдена, який "виконав" жахливу роботу. Про це Трамп заявив в інтерв’ю NBS News, пише УНН.
Деталі
"Я думаю, що хороші сторони – це економіка Трампа, а погані – економіка Байдена, тому що він виконав жахливу роботу. Він жахливо впорався з усім, від своєї автоматичної ручки, про яку, я впевнений, він нічого не знав, до деяких речей, які він нібито підписував", – сказав Трамп ведучій Крістен Велкер в інтерв'ю, яке вийшло у програмі "Meet the Press".
Трамп також нагадав, що він перебуває при владі у Білому домі лише три місяці, а фондовий ринок вже показав тенденції до зростання.
Але я тут лише трохи більше трьох місяців. Але фондовий ринок, подивіться, що сталося за останній короткий період часу. Хіба не було дев'яти чи десяти днів поспіль, або 11 днів, коли він зростав? А тарифи щойно почали діяти
Глава Білого дому також наголосив, що мита зроблять Сполучені Штати багатими. Будь які новини про невдачу митної політики він назвав "рейковими".
Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси01.05.25, 10:40 • 128769 переглядiв
"І у нас справи йдуть дуже добре. Психологічно, я маю на увазі, фейкові новини так сильно тиснули на мене щодо мит. Мита зроблять нас багатими. Ми будемо дуже багатою країною", - заявив Глава Білого дому.
Також президент повідомив, що роботодавці США додали 177 тисяч робочих місць у квітні, хоча більшість федеральних скорочень робочих місць ще не відобразилися в статистиці зайнятості. Середня погодинна заробітна плата, за його словами, також зросла.
Доповнення
Президент Дональд Трамп попросив більше часу на аналіз стану економіки США, оскільки вона скоротилася вперше за три роки, що викликає побоювання рецесії.
Трамп заявив про вдалий початок президентства, але економіка свідчить про інше – Bloomberg30.04.25, 20:42 • 7367 переглядiв