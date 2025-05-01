Трамп вимагає час для оцінки економіки США після першого скорочення за 3 роки - BBC
Київ • УНН
Дональд Трамп просить більше часу на аналіз економіки США, яка скоротилася на 0,3%. Він звинувачує Байдена та обіцяє відновлення виробництва інвестиціями.
Президент Дональд Трамп попросив більше часу на аналіз стану економіки США, оскільки вона скоротилася вперше за три роки, що викликає побоювання рецесії. Про це пише УНН з посиланням на BBC.
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Глава Білого дому повідомив, що ця цифра вводить в оману, оскільки компанії накопичили запаси імпорту до того, як він запровадив тарифи.
Трамп також заявив, що було обіцяно 8 трлн доларів внутрішніх інвестицій, які, на його думку, відновлять американську виробничу потужність.
За даними Міністерства торгівлі США, економіка США скоротилася на 0,3% в річному обчисленні, що є різким спадом після зростання на 2,4% в попередньому кварталі. Це відбувається в той час, коли Трамп відзначає 100 днів перебування на посаді президента, а опитування громадської думки свідчать про невдоволення громадськості його економічним управлінням.
Виступаючи в середу вдень на заході в Білому домі, на якому були присутні лідери бізнесу, Трамп звинуватив свого попередника-демократа Джо Байдена, у невтішних даних про валовий внутрішній продукт.
Це економіка Байдена, тому що ми прийшли до влади 20 січня. Я думаю, що ви повинні дати нам трохи часу, щоб ми могли рухатися далі
Вказівка Трампа на Байдена викликала негативну реакцію з боку демократів.
Це не економіка Джо Байдена, Дональде, це ваша економіка. Це економіка Трампа, це провальна економіка, і американський народ це знає
Також на заході в Білому домі Трамп керівників найбільших компаній, зокрема Хосе Муньоса з Hyundai, Теда Огаву з Toyota і Хоакіна Дуато з Johnson & Johnson. Він також закликав Конгрес ухвалити його податковий законопроєкт, який передбачає скорочення податків і витрат на трильйони доларів, але стикається з опозицією з боку демократів і деяких республіканців.
Доповнення
Американські рітейлери дедалі більше занепокоєні тим, що торгова війна президента США Дональда Трампата та зростаюча нестабільність призведуть до порожніх полиць, підвищення цін і закриття магазинів, оскільки імпорт з Китаю фактично зупиняється.
Хтось сказав: "О, полиці будуть порожніми". Ну, можливо, у дітей буде дві ляльки замість тридцяти, і, можливо, ці дві ляльки коштуватимуть на пару доларів дорожче