Трамп вимагає час для оцінки економіки США після першого скорочення за 3 роки - BBC

Президент Дональд Трамп попросив більше часу на аналіз стану економіки США, оскільки вона скоротилася вперше за три роки, що викликає побоювання рецесії. Про це пише УНН з посиланням на BBC.

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Глава Білого дому повідомив, що ця цифра вводить в оману, оскільки компанії накопичили запаси імпорту до того, як він запровадив тарифи.

Трамп також заявив, що було обіцяно 8 трлн доларів внутрішніх інвестицій, які, на його думку, відновлять американську виробничу потужність.

За даними Міністерства торгівлі США, економіка США скоротилася на 0,3% в річному обчисленні, що є різким спадом після зростання на 2,4% в попередньому кварталі. Це відбувається в той час, коли Трамп відзначає 100 днів перебування на посаді президента, а опитування громадської думки свідчать про невдоволення громадськості його економічним управлінням.

Виступаючи в середу вдень на заході в Білому домі, на якому були присутні лідери бізнесу, Трамп звинуватив свого попередника-демократа Джо Байдена, у невтішних даних про валовий внутрішній продукт.

Це економіка Байдена, тому що ми прийшли до влади 20 січня. Я думаю, що ви повинні дати нам трохи часу, щоб ми могли рухатися далі - сказав Трамп.

Вказівка Трампа на Байдена викликала негативну реакцію з боку демократів.

Це не економіка Джо Байдена, Дональде, це ваша економіка. Це економіка Трампа, це провальна економіка, і американський народ це знає - заявив лідер меншості в Палаті представників Конгресу США Хакім Джеффріс.

Також на заході в Білому домі Трамп керівників найбільших компаній, зокрема Хосе Муньоса з Hyundai, Теда Огаву з Toyota і Хоакіна Дуато з Johnson & Johnson. Він також закликав Конгрес ухвалити його податковий законопроєкт, який передбачає скорочення податків і витрат на трильйони доларів, але стикається з опозицією з боку демократів і деяких республіканців.

Доповнення

Американські рітейлери дедалі більше занепокоєні тим, що торгова війна президента США Дональда Трампата та зростаюча нестабільність призведуть до порожніх полиць, підвищення цін і закриття магазинів, оскільки імпорт з Китаю фактично зупиняється.