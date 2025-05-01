Трамп требует время для оценки экономики США после первого сокращения за 3 года - BBC

Президент Дональд Трамп попросил больше времени на анализ состояния экономики США, поскольку она сократилась впервые за три года, что вызывает опасения рецессии. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Глава Белого дома сообщил, что эта цифра вводит в заблуждение, поскольку компании накопили запасы импорта до того, как он ввел тарифы.

Трамп также заявил, что было обещано 8 трлн долларов внутренних инвестиций, которые, по его мнению, восстановят американскую производственную мощность.

По данным Министерства торговли США, экономика США сократилась на 0,3% в годовом исчислении, что является резким спадом после роста на 2,4% в предыдущем квартале. Это происходит в то время, когда Трамп отмечает 100 дней пребывания в должности президента, а опросы общественного мнения свидетельствуют о недовольстве общественности его экономическим управлением.

Выступая в среду днем на мероприятии в Белом доме, на котором присутствовали лидеры бизнеса, Трамп обвинил своего предшественника-демократа Джо Байдена в неутешительных данных о валовом внутреннем продукте.

Это экономика Байдена, потому что мы пришли к власти 20 января. Я думаю, что вы должны дать нам немного времени, чтобы мы могли двигаться дальше