Трамп требует время для оценки экономики США после первого сокращения за 3 года - BBC
Киев • УНН
Дональд Трамп просит больше времени на анализ экономики США, сократившейся на 0,3%. Он обвиняет Байдена и обещает восстановление производства инвестициями.
Президент Дональд Трамп попросил больше времени на анализ состояния экономики США, поскольку она сократилась впервые за три года, что вызывает опасения рецессии. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Глава Белого дома сообщил, что эта цифра вводит в заблуждение, поскольку компании накопили запасы импорта до того, как он ввел тарифы.
Трамп также заявил, что было обещано 8 трлн долларов внутренних инвестиций, которые, по его мнению, восстановят американскую производственную мощность.
По данным Министерства торговли США, экономика США сократилась на 0,3% в годовом исчислении, что является резким спадом после роста на 2,4% в предыдущем квартале. Это происходит в то время, когда Трамп отмечает 100 дней пребывания в должности президента, а опросы общественного мнения свидетельствуют о недовольстве общественности его экономическим управлением.
Выступая в среду днем на мероприятии в Белом доме, на котором присутствовали лидеры бизнеса, Трамп обвинил своего предшественника-демократа Джо Байдена в неутешительных данных о валовом внутреннем продукте.
Это экономика Байдена, потому что мы пришли к власти 20 января. Я думаю, что вы должны дать нам немного времени, чтобы мы могли двигаться дальше
Указание Трампа на Байдена вызвало негативную реакцию со стороны демократов.
Это не экономика Джо Байдена, Дональд, это ваша экономика. Это экономика Трампа, это провальная экономика, и американский народ это знает
Также на мероприятии в Белом доме Трамп руководителей крупнейших компаний, в частности Хосе Муньоса из Hyundai, Теда Огаву из Toyota и Хоакина Дуато из Johnson & Johnson. Он также призвал Конгресс принять его налоговый законопроект, который предусматривает сокращение налогов и расходов на триллионы долларов, но сталкивается с оппозицией со стороны демократов и некоторых республиканцев.
Дополнение
Американские ритейлеры все больше обеспокоены тем, что торговая война президента США Дональда Трампата и растущая нестабильность приведут к пустым полкам, повышению цен и закрытию магазинов, поскольку импорт из Китая фактически останавливается.
Кто-то сказал: "О, полки будут пустыми". Ну, возможно, у детей будет две куклы вместо тридцати, и, возможно, эти две куклы будут стоить на пару долларов дороже