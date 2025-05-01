Трамп визнав ймовірний дефіцит іграшок через підвищення мит: "Можливо, у дітей буде дві ляльки замість 30"

Американські рітейлери дедалі більше занепокоєні тим, що торгова війна президента США Дональда Трампата зростаюча нестабільність призведуть до порожніх полиць, підвищення цін і закриття магазинів, оскільки імпорт з Китаю фактично зупиняється. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Генеральні директори Walmart, Target та Home Depot минулого тижня на приватній зустрічі попередили Трампа про ймовірні перебої з поставками товарів і стрибки цін.

Президент Трамп, визнав, що нестача іграшок є можливою, оскільки його підвищення тарифів впливає на економіку

"Хтось сказав: "О, полиці будуть порожніми"", - сказав Трамп журналістам у середу. "Ну, можливо, у дітей буде дві ляльки замість тридцяти, і, можливо, ці дві ляльки коштуватимуть на пару доларів дорожче".

Його заява пролунала на тлі зростаючого занепокоєння, що сезон святкових покупок 2025 року буде суттєво порушений.

Генеральний директор Toy Association Ґреґ Ехерн цього тижня заявив газеті New York Times, що індустрія стикається з "замороженим ланцюгом постачання, який ставить Різдво під загрозу".

"Якщо ми не почнемо виробництво найближчим часом, дуже ймовірно, що цього святкового сезону виникне дефіцит іграшок", - сказав Ехерн.

Доповнення

Трамп стверджує, що підвищення тарифів змусить виробників більше виробляти в США, створюючи робочі місця та податкові надходження. Але критики кажуть, що це призведе до вищих цін і зашкодить американським експортерам.

"Різдво буде, і люди святкуватимуть Різдво, і вони купуватимуть речі, і ми продаватимемо їм ці речі", - сказав генеральний директор Walmart Даг Макміллон на початку цього місяця.

"Якщо ціни будуть вищими, і ви захочете переглянути кількість товарів - можливо, це матиме сенс", - додав він.

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