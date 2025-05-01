Трамп признал вероятный дефицит игрушек из-за повышения пошлин: "Возможно, у детей будет две куклы вместо 30"

Американские ритейлеры все больше обеспокоены тем, что торговая война президента США Дональда Трампа и растущая нестабильность приведут к пустым полкам, повышению цен и закрытию магазинов, поскольку импорт из Китая фактически останавливается. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Генеральные директора Walmart, Target и Home Depot на прошлой неделе на частной встрече предупредили Трампа о вероятных перебоях с поставками товаров и скачках цен.

Президент Трамп признал, что нехватка игрушек возможна, поскольку его повышение тарифов влияет на экономику

"Кто-то сказал: "О, полки будут пустыми"", - сказал Трамп журналистам в среду. "Ну, возможно, у детей будет две куклы вместо тридцати, и, возможно, эти две куклы будут стоить на пару долларов дороже".

Его заявление прозвучало на фоне растущего беспокойства, что сезон праздничных покупок 2025 года будет существенно нарушен.

Генеральный директор Toy Association Грег Эхерн на этой неделе заявил газете New York Times, что индустрия сталкивается с "замороженной цепью поставок, которая ставит Рождество под угрозу".

"Если мы не начнем производство в ближайшее время, очень вероятно, что в этот праздничный сезон возникнет дефицит игрушек", - сказал Эхерн.

Дополнение

Трамп утверждает, что повышение тарифов заставит производителей больше производить в США, создавая рабочие места и налоговые поступления. Но критики говорят, что это приведет к более высоким ценам и навредит американским экспортерам.

"Рождество будет, и люди будут праздновать Рождество, и они будут покупать вещи, и мы будем продавать им эти вещи", - сказал генеральный директор Walmart Даг Макмиллон в начале этого месяца.

"Если цены будут выше, и вы захотите пересмотреть количество товаров - возможно, это будет иметь смысл", - добавил он.

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