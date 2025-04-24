12 штатов США подали иск против Трампа из-за тарифной политики - NBC News

В США 12 штатов подали совместный иск против Дональда Трампа из-за его тарифной программы. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

Иск подали прокуроры 12 штатов, входящих в Демократическую партию. Это штаты Нью-Йорк, Аризона, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Мэн, Миннесота, Невада, Нью-Мексико, Орегон и Вермонт. Прокуроры оспаривают законность тарифной программы президента Дональда Трампа, утверждая, что она незаконно подрывает полномочия Конгресса США регулировать внешнюю торговлю.

Президент Трамп нарушил конституционный порядок и принес хаос в американскую экономику. Он заявил о праве налагать огромные и постоянно меняющиеся тарифы на любые товары, поступающие в США, по любой причине, которую он считает удобной для объявления чрезвычайной ситуации – говорится в заявлении прокуроров.

В Белом доме отреагировали на этот иск. Там заявили, что прокуроры-демократы "ставят на первое место "охоту на ведьм" против президента Трампа, а не защиту безопасности и благосостояния своих избирателей".

Администрация Трампа остается преданной использованию своих полных юридических полномочий для противостояния специфическим национальным чрезвычайным ситуациям, с которыми наша страна сейчас сталкивается – заявили в Белом доме.

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