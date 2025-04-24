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12 штатів США подали позов проти Трампа через тарифну політику - NBC News

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Прокурори 12 штатів-демократів оскаржують законність тарифної програми Трампа, вважаючи, що вона підриває повноваження Конгресу. Білий дім звинувачує їх у "полюванні на відьом".

12 штатів США подали позов проти Трампа через тарифну політику - NBC News

У США 12 штатів подали спільний позов проти Дональда Трампа через його тарифну програму. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.

Деталі

Позов подали прокурори 12 штатів, які входять до Демократичної партії. Це штати Нью-Йорк, Арізона, Колорадо, Коннектикут, Делавер, Іллінойс, Мен, Міннесота, Невада, Нью-Мексико, Орегон та Вермонт. Прокурори оскаржують законність тарифної програми президента Дональда Трампа, стверджуючи, що вона незаконно підриває повноваження Конгресу США регулювати зовнішню торгівлю.

Президент Трамп порушив конституційний порядок і приніс хаос в американську економіку. Він заявив про право накладати величезні та постійно змінювані тарифи на будь-які товари, що надходять до США, за будь-якою причиною, яку він вважає зручною для оголошення надзвичайної ситуації

– йдеться в заяві прокурорів.

У Білому домі відреагували на цей позов. Там заявили, що прокурори-демократи "ставлять на перше місце "полювання на відьом" проти президента Трампа, а не захист безпеки та добробуту своїх виборців".

Адміністрація Трампа залишається відданою використанню своїх повних юридичних повноважень для протистояння специфічним національним надзвичайним ситуаціям, з якими наша країна наразі стикається

– заявили в Білому домі.

Трамп відтермінував тарифи: акції Apple та інших технологічних компаній зросли14.04.25, 12:00 • 3673 перегляди

Євген Устименко

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
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Орегон
Білий дім
Нью-Йорк (штат)
Делавер
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