12 штатів США подали позов проти Трампа через тарифну політику - NBC News

У США 12 штатів подали спільний позов проти Дональда Трампа через його тарифну програму. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.

Позов подали прокурори 12 штатів, які входять до Демократичної партії. Це штати Нью-Йорк, Арізона, Колорадо, Коннектикут, Делавер, Іллінойс, Мен, Міннесота, Невада, Нью-Мексико, Орегон та Вермонт. Прокурори оскаржують законність тарифної програми президента Дональда Трампа, стверджуючи, що вона незаконно підриває повноваження Конгресу США регулювати зовнішню торгівлю.

Президент Трамп порушив конституційний порядок і приніс хаос в американську економіку. Він заявив про право накладати величезні та постійно змінювані тарифи на будь-які товари, що надходять до США, за будь-якою причиною, яку він вважає зручною для оголошення надзвичайної ситуації