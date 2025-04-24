12 штатів США подали позов проти Трампа через тарифну політику - NBC News
Київ • УНН
Прокурори 12 штатів-демократів оскаржують законність тарифної програми Трампа, вважаючи, що вона підриває повноваження Конгресу. Білий дім звинувачує їх у "полюванні на відьом".
У США 12 штатів подали спільний позов проти Дональда Трампа через його тарифну програму. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.
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Позов подали прокурори 12 штатів, які входять до Демократичної партії. Це штати Нью-Йорк, Арізона, Колорадо, Коннектикут, Делавер, Іллінойс, Мен, Міннесота, Невада, Нью-Мексико, Орегон та Вермонт. Прокурори оскаржують законність тарифної програми президента Дональда Трампа, стверджуючи, що вона незаконно підриває повноваження Конгресу США регулювати зовнішню торгівлю.
Президент Трамп порушив конституційний порядок і приніс хаос в американську економіку. Він заявив про право накладати величезні та постійно змінювані тарифи на будь-які товари, що надходять до США, за будь-якою причиною, яку він вважає зручною для оголошення надзвичайної ситуації
У Білому домі відреагували на цей позов. Там заявили, що прокурори-демократи "ставлять на перше місце "полювання на відьом" проти президента Трампа, а не захист безпеки та добробуту своїх виборців".
Адміністрація Трампа залишається відданою використанню своїх повних юридичних повноважень для протистояння специфічним національним надзвичайним ситуаціям, з якими наша країна наразі стикається
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