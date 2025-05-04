Трамп обвинил "плохую экономику Байдена" во всех проблемах, возникших в США – NBC News

Президент Дональд Трамп считает, что недостатки американской экономики являются ответственностью бывшего главы Белого дома Джо Байдена, который "выполнил" ужасную работу. Об этом Трамп заявил в интервью NBS News, пишет УНН.

Детали

"Я думаю, что хорошие стороны – это экономика Трампа, а плохие – экономика Байдена, потому что он выполнил ужасную работу. Он ужасно справился со всем, от своей автоматической ручки, о которой, я уверен, он ничего не знал, до некоторых вещей, которые он якобы подписывал", – сказал Трамп ведущей Кристен Велкер в интервью, которое вышло в программе "Meet the Press".

Трамп также напомнил, что он находится у власти в Белом доме всего три месяца, а фондовый рынок уже показал тенденции к росту.

Но я здесь лишь немногим более трех месяцев. Но фондовый рынок, посмотрите, что произошло за последний короткий период времени. Разве не было девяти или десяти дней подряд, или 11 дней, когда он рос? А тарифы только начали действовать добавил Трамп.

Глава Белого дома также подчеркнул, что пошлины сделают Соединенные Штаты богатыми. Любые новости о неудаче таможенной политики он назвал "рельсовыми".

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"И у нас дела идут очень хорошо. Психологически, я имею в виду, фейковые новости так сильно давили на меня по поводу пошлин. Пошлины сделают нас богатыми. Мы будем очень богатой страной", - заявил Глава Белого дома.

Также президент сообщил, что работодатели США добавили 177 тысяч рабочих мест в апреле, хотя большинство федеральных сокращений рабочих мест еще не отразились в статистике занятости. Средняя почасовая заработная плата, по его словам, также выросла.

Дополнение

Президент Дональд Трамп попросил больше времени на анализ состояния экономики США, поскольку она сократилась впервые за три года, что вызывает опасения рецессии.

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