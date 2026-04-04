Трамп просит у Конгресса 152 млн долларов на возвращение Алькатраса к работе в качестве тюрьмы

Киев • УНН

 • 8695 просмотра

Администрация Трампа просит средства на восстановление Алькатраса для самых жестоких преступников. Власти Сан-Франциско выступают против из-за отсутствия сетей.

Фото: NYT

Администрация Дональда Трампа просит у Конгресса 152 млн долларов на первый этап переоборудования Алькатраса из туристической достопримечательности обратно в федеральную тюрьму. Об этом говорится в бюджетном предложении Белого дома на 2027 финансовый год, передает NYT, пишет УНН.

Детали

Средства должны пойти на старт реализации плана Трампа, который он ранее публично продвигал как идею восстановления Алькатраса для содержания "самых жестоких преступников Америки". В целом в бюджете предусмотрено 5 млрд долларов для Бюро тюрем США на модернизацию устаревших мест содержания, в том числе и этого объекта.

Впрочем, план сталкивается с серьезным сопротивлением в Сан-Франциско, где Алькатрас является одной из главных туристических локаций. Дополнительной проблемой является состояние острова: там давно нет полноценной инфраструктуры, отсутствуют водоснабжение и канализация, а большинство объектов находится в запущенном состоянии.

В Сан-Франциско уже назвали идею абсурдной

Представительница Калифорнии Нэнси Пелоси резко раскритиковала инициативу.

Превращение Алькатраса в современную тюрьму – это глупая идея, которая будет не что иное, как пустая трата денег налогоплательщиков

– заявила она.

Сенатор штата Скотт Винер также выступил против, подчеркнув, что вкладывать большие средства в возвращение тюрьмы на остров нет смысла.

Нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы остановить это (возвращение Алькатраса в статусе тюрьмы - ред.). Это абсурд

– сказал он.

Алькатрас не используется как тюрьма уже более 60 лет. Окончательное решение по финансированию будет принимать Конгресс США.

