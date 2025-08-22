Судья приказал демонтировать центр содержания мигрантов "Alligator Alcatraz": полный снос ожидается через 60 дней

Центр содержания задержанных мигрантов был построен на болотах Флориды без надлежащей проверки. Экологи подготовили ряд жалоб о вредном воздействии на местную флору и фауну, и обратившись в суд, выиграли дело.

Детали

В четверг судья Флориды Кэтлин Уильямс запретила администрации Трампа и властям Флориды содержать новых мигрантов в центре содержания под стражей, который называют "Алькатрас аллигаторов" (Alligator Alcatraz). Судья запретила перемещение любых дополнительных лиц, "которые еще не содержатся в объекте". Системы освещения, генераторы, а также системы отходов и канализации должны быть сняты. То есть Центр содержания будет снесен. Согласно судебному решению, многочисленные помещения должны быть снесены в течение 60 дней.

Администрация губернатора-республиканца Рона ДеСантиса во Флориде объявила, что обжалует это решение.

Решение судьи Кэтлин Уильямс, вынесенное в четверг, было принято после иска, поданного двумя группами — "Друзьями Эверглейдс" и Центром биологического разнообразия, — которые утверждают, что центр угрожает хрупкой экосистеме окружающих водно-болотных угодий и был построен без проведения исследований воздействия на окружающую среду.

В начале августа 2025 года судья уже вынес постановление о временной приостановке всего нового строительства в центре.

Напомним

Относительно другой известной тюрьмы, расположенной на острове в заливе Сан-Франциско. В мае президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он поручил Федеральному бюро тюрем страны восстановить и снова открыть печально известную тюрьму Алькатрас в заливе Сан-Франциско