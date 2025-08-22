$41.220.16
Эксклюзив
13:07 • 3370 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 5050 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 12238 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 14461 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 11185 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 12290 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
22 августа, 07:36 • 10939 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
22 августа, 05:52 • 13180 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 22419 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 45506 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Судья приказал демонтировать центр содержания мигрантов "Alligator Alcatraz": полный снос ожидается через 60 дней

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Судья Флориды Кэтлин Уильямс запретила содержать мигрантов в центре "Alligator Alcatraz", построенном на болотах. Объект должен быть снесен в течение 60 дней из-за вреда для экологии.

Судья приказал демонтировать центр содержания мигрантов "Alligator Alcatraz": полный снос ожидается через 60 дней

Центр содержания задержанных мигрантов был построен на болотах Флориды без надлежащей проверки. Экологи подготовили ряд жалоб о вредном воздействии на местную флору и фауну, и обратившись в суд, выиграли дело.

Передает УНН со ссылкой на Agence France-Presse и ORF.

Детали

В четверг судья Флориды Кэтлин Уильямс запретила администрации Трампа и властям Флориды содержать новых мигрантов в центре содержания под стражей, который называют "Алькатрас аллигаторов" (Alligator Alcatraz). Судья запретила перемещение любых дополнительных лиц, "которые еще не содержатся в объекте". Системы освещения, генераторы, а также системы отходов и канализации должны быть сняты. То есть Центр содержания будет снесен. Согласно судебному решению, многочисленные помещения должны быть снесены в течение 60 дней.

Администрация губернатора-республиканца Рона ДеСантиса во Флориде объявила, что обжалует это решение.

Решение судьи Кэтлин Уильямс, вынесенное в четверг, было принято после иска, поданного двумя группами — "Друзьями Эверглейдс" и Центром биологического разнообразия, — которые утверждают, что центр угрожает хрупкой экосистеме окружающих водно-болотных угодий и был построен без проведения исследований воздействия на окружающую среду.

В начале августа 2025 года судья уже вынес постановление о временной приостановке всего нового строительства в центре.

Напомним

Относительно другой известной тюрьмы, расположенной на острове в заливе Сан-Франциско. В мае президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он поручил Федеральному бюро тюрем страны восстановить и снова открыть печально известную тюрьму Алькатрас в заливе Сан-Франциско

Игорь Тележников

Новости Мира
Рон ДеСантис
Дональд Трамп
Сан-Франциско
Соединённые Штаты
Флорида