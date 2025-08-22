$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
13:07 • 3354 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 5036 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 12225 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 14449 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 11179 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 12284 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
22 серпня, 07:36 • 10937 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 13175 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 22417 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 45497 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Популярнi новини
Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні22 серпня, 04:16 • 12142 перегляди
Втрати росіян за добу 21 серпня: 790 солдатів та 33 крилаті ракети22 серпня, 04:29 • 4662 перегляди
Уже 21 постраждалий від атаки рф у Мукачеві, пожежу досі не загасилиVideo22 серпня, 05:44 • 6384 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 13129 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 9370 перегляди
Суддя наказав демонтувати центр утримання мігрантів "Alligator Alcatraz": повне знесення очікується за 60 днів

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Суддя Флориди Кетлін Вільямс заборонила утримувати мігрантів у центрі "Alligator Alcatraz", збудованому на болотах. Об'єкт має бути знесений протягом 60 днів через шкоду для екології.

Суддя наказав демонтувати центр утримання мігрантів "Alligator Alcatraz": повне знесення очікується за 60 днів

Центр утримання затриманих мігрантів був зведений на болотах Флориди без належної перевірки. Екологи підготували низку скарг про шкідливий вплив на місцеву флору і фауну, і звернувшись до суду, виграли справу.

Передає УНН із посиланням на Agence France-Presse та ORF.

Деталі

У четвер суддя Флориди Кетлін Вільямс заборонив адміністрації Трампа та владі Флориди утримувати нових мігрантів у центрі утримання під вартою, який називають "Алькатрас алігаторів" (Alligator Alcatraz). Суддя заборонила переміщення будь-яких додаткових осіб, "які ще не утримуються в об'єкті". Системи освітлення, генератори, а також системи відходів та каналізації мають бути зняті. Тобто Центр утримання буде знесено. Згідно з судовим рішенням, численні приміщення мають бути знесенні протягом 60 днів.

Адміністрація губернатора-республіканця Рона ДеСантіса у Флориді оголосила, що оскаржить це рішення. 

Рішення судді Кетлін Вільямс, винесене в четвер, було прийняте після позову, поданого двома групами — "Друзями Еверглейдс" і Центром біологічного різноманіття, — які стверджують, що центр загрожує крихкій екосистемі навколишніх водно-болотних угідь і був побудований без проведення досліджень впливу на навколишнє середовище.

На початку серпня 2025 року суддя вже виніс постанову про тимчасове призупинення всього нового будівництва в центрі.

Нагадаємо

Щодо іншої найвідомішої в'язниці, що розташована на острові в затоці Сан-Франциско. У травні президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що він доручив Федеральному бюро в'язниць країни відновити і знову відкрити сумно відому в'язницю Алькатрас у затоці Сан-Франциско

Ігор Тележніков

Новини Світу
Рон Десантіс
Дональд Трамп
Сан-Франциско
Сполучені Штати Америки
Флорида