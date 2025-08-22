Суддя наказав демонтувати центр утримання мігрантів "Alligator Alcatraz": повне знесення очікується за 60 днів
Київ • УНН
Суддя Флориди Кетлін Вільямс заборонила утримувати мігрантів у центрі "Alligator Alcatraz", збудованому на болотах. Об'єкт має бути знесений протягом 60 днів через шкоду для екології.
Центр утримання затриманих мігрантів був зведений на болотах Флориди без належної перевірки. Екологи підготували низку скарг про шкідливий вплив на місцеву флору і фауну, і звернувшись до суду, виграли справу.
Передає УНН із посиланням на Agence France-Presse та ORF.
Деталі
У четвер суддя Флориди Кетлін Вільямс заборонив адміністрації Трампа та владі Флориди утримувати нових мігрантів у центрі утримання під вартою, який називають "Алькатрас алігаторів" (Alligator Alcatraz). Суддя заборонила переміщення будь-яких додаткових осіб, "які ще не утримуються в об'єкті". Системи освітлення, генератори, а також системи відходів та каналізації мають бути зняті. Тобто Центр утримання буде знесено. Згідно з судовим рішенням, численні приміщення мають бути знесенні протягом 60 днів.
Адміністрація губернатора-республіканця Рона ДеСантіса у Флориді оголосила, що оскаржить це рішення.
Рішення судді Кетлін Вільямс, винесене в четвер, було прийняте після позову, поданого двома групами — "Друзями Еверглейдс" і Центром біологічного різноманіття, — які стверджують, що центр загрожує крихкій екосистемі навколишніх водно-болотних угідь і був побудований без проведення досліджень впливу на навколишнє середовище.
На початку серпня 2025 року суддя вже виніс постанову про тимчасове призупинення всього нового будівництва в центрі.
Нагадаємо
Щодо іншої найвідомішої в'язниці, що розташована на острові в затоці Сан-Франциско. У травні президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що він доручив Федеральному бюро в'язниць країни відновити і знову відкрити сумно відому в'язницю Алькатрас у затоці Сан-Франциско