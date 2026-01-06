Флорида расширяет сеть лагерей для мигрантов после 20 000 арестов

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о планах строительства двух дополнительных лагерей для содержания мигрантов. Решение принято на фоне рекордного количества задержаний: за неполный год местные правоохранители совершили 20 000 арестов, связанных с нарушением иммиграционного законодательства. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Во время выступления в лагере Сандерсон Десантис подчеркнул, что Флорида играет ключевую роль в депортационной кампании президента Дональда Трампа. Помимо двух уже действующих учреждений, штат планирует открыть еще одно в Панхэндле (после согласования с Министерством внутренней безопасности США) и одно в Южной Флориде.

К операциям по задержанию привлечено более 16 000 сотрудников местной и государственной полиции, которые получили полномочия федеральных агентов по программе 287(g). По словам губернатора, темпы депортации ускоряются: только с одного объекта, известного как "Аллигатор Алькатрас", уже осуществлено 93 авиарейса с депортированными.

Рон Десантис отметил эффективность действий штата, подчеркнув, что ни один другой регион США не достиг подобных результатов. В то же время правозащитные организации, такие как Amnesty International и ACLU, сообщают об "ужасных и бесчеловечных условиях" в лагерях, в частности о переполненности и отсутствии надлежащей медицинской помощи.

Нет ни одного другого штата, который смог бы сделать что-то подобное тому, что сделал штат Флорида в иммиграции. Мы возглавили, и это было очень эффективно. Темп ускорился