Флорида расширяет сеть лагерей для мигрантов после 20 000 арестов

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 7996 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 27547 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 53085 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 32327 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 36265 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 41048 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 101595 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70339 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95362 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99555 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.5м/с
88%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
рф осуждает США за "агрессию против Венесуэлы" и требует освобождения Мадуро - Небензя5 января, 16:12 • 3618 просмотра
Теракт в Киеве: суд взял под стражу подозреваемую без возможности внесения залога5 января, 17:02 • 4346 просмотра
Генсек НАТО завтра присоединится к Коалиции желающих в Париже5 января, 17:31 • 5558 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 12948 просмотра
Захват Мадуро: как США усиливают влияние в Венесуэле и что думает Москва - Reuters5 января, 18:58 • 4070 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 12989 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 53085 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 38719 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 101595 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 160185 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж21:31 • 2770 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 55701 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 50150 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 46739 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 54841 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Ракетная система С-400

Флорида расширяет сеть лагерей для мигрантов после 20 000 арестов

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о планах строительства двух дополнительных лагерей для содержания мигрантов. Это решение принято на фоне рекордного количества задержаний: за неполный год местные правоохранители совершили 20 000 арестов, связанных с нарушением иммиграционного законодательства.

Флорида расширяет сеть лагерей для мигрантов после 20 000 арестов

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о планах строительства двух дополнительных лагерей для содержания мигрантов. Решение принято на фоне рекордного количества задержаний: за неполный год местные правоохранители совершили 20 000 арестов, связанных с нарушением иммиграционного законодательства. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во время выступления в лагере Сандерсон Десантис подчеркнул, что Флорида играет ключевую роль в депортационной кампании президента Дональда Трампа. Помимо двух уже действующих учреждений, штат планирует открыть еще одно в Панхэндле (после согласования с Министерством внутренней безопасности США) и одно в Южной Флориде.

США увеличивают выплаты для мигрантов, которые добровольно покинут страну, до 3000 долларов22.12.25, 22:34 • 3991 просмотр

К операциям по задержанию привлечено более 16 000 сотрудников местной и государственной полиции, которые получили полномочия федеральных агентов по программе 287(g). По словам губернатора, темпы депортации ускоряются: только с одного объекта, известного как "Аллигатор Алькатрас", уже осуществлено 93 авиарейса с депортированными.

Позиция властей и критика

Рон Десантис отметил эффективность действий штата, подчеркнув, что ни один другой регион США не достиг подобных результатов. В то же время правозащитные организации, такие как Amnesty International и ACLU, сообщают об "ужасных и бесчеловечных условиях" в лагерях, в частности о переполненности и отсутствии надлежащей медицинской помощи.

Нет ни одного другого штата, который смог бы сделать что-то подобное тому, что сделал штат Флорида в иммиграции. Мы возглавили, и это было очень эффективно. Темп ускорился

- заявил Рон Десантис. 

Администрация Трампа планирует превратить промышленные склады в мегацентры для депортации24.12.25, 21:17 • 6079 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Министерство внутренней безопасности США
Рон Десантис
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Флорида