Флорида розширює мережу таборів для мігрантів після 20 000 арештів

Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 8012 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 27575 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 53126 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 32351 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 36285 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 41058 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 101617 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70342 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95365 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99558 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 13019 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 53129 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 38738 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 101619 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 160198 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж21:31 • 2794 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 55713 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 50163 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 46749 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 54851 перегляди
Флорида розширює мережу таборів для мігрантів після 20 000 арештів

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив про плани будівництва двох додаткових таборів для утримання мігрантів. Це рішення прийнято на тлі рекордної кількості затримань: за неповний рік місцеві правоохоронці здійснили 20 000 арештів, пов'язаних із порушенням імміграційного законодавства.

Флорида розширює мережу таборів для мігрантів після 20 000 арештів

Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив про плани будівництва двох додаткових таборів для утримання мігрантів. Рішення ухвалено на тлі рекордної кількості затримань: за неповний рік місцеві правоохоронці здійснили 20 000 арештів, пов'язаних із порушенням імміграційного законодавства. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Під час виступу в таборі Сандерсон Десантіс підкреслив, що Флорида відіграє ключову роль у депортаційній кампанії президента Дональда Трампа. Окрім двох уже діючих установ, штат планує відкрити ще одну в Панхендлі (після погодження з Міністерством внутрішньої безпеки США) та одну в Південній Флориді.

США збільшують виплати для мігрантів, які добровільно покинуть країну до 3000 доларів22.12.25, 22:34 • 3991 перегляд

До операцій із затримання залучено понад 16 000 співробітників місцевої та державної поліції, які отримали повноваження федеральних агентів за програмою 287(g). За словами губернатора, темпи депортації пришвидшуються: лише з одного об'єкта, відомого як "Алігатор Алькатрас", вже здійснено 93 авіарейси з депортованими.

Позиція влади та критика

Рон Десантіс наголосив на ефективності дій штату, зазначивши, що жоден інший регіон США не досяг подібних результатів. Водночас правозахисні організації, такі як Amnesty International та ACLU, повідомляють про "жахливі та нелюдські умови" в таборах, зокрема про переповненість та відсутність належної медичної допомоги.ї

Немає жодного іншого штату, який би зміг зробити щось подібне до того, що зробив штат Флорида в імміграції. Ми очолили, і це було дуже ефективно. Темп пришвидшився

- заявив Рон Десантіс. 

Адміністрація Трампа планує перетворити промислові склади на мегацентри для депортації24.12.25, 21:17 • 6079 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Міністерство національної безпеки США
Рон Десантіс
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Флорида