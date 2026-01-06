Флорида розширює мережу таборів для мігрантів після 20 000 арештів

Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив про плани будівництва двох додаткових таборів для утримання мігрантів. Рішення ухвалено на тлі рекордної кількості затримань: за неповний рік місцеві правоохоронці здійснили 20 000 арештів, пов'язаних із порушенням імміграційного законодавства. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Під час виступу в таборі Сандерсон Десантіс підкреслив, що Флорида відіграє ключову роль у депортаційній кампанії президента Дональда Трампа. Окрім двох уже діючих установ, штат планує відкрити ще одну в Панхендлі (після погодження з Міністерством внутрішньої безпеки США) та одну в Південній Флориді.

США збільшують виплати для мігрантів, які добровільно покинуть країну до 3000 доларів

До операцій із затримання залучено понад 16 000 співробітників місцевої та державної поліції, які отримали повноваження федеральних агентів за програмою 287(g). За словами губернатора, темпи депортації пришвидшуються: лише з одного об'єкта, відомого як "Алігатор Алькатрас", вже здійснено 93 авіарейси з депортованими.

Рон Десантіс наголосив на ефективності дій штату, зазначивши, що жоден інший регіон США не досяг подібних результатів. Водночас правозахисні організації, такі як Amnesty International та ACLU, повідомляють про "жахливі та нелюдські умови" в таборах, зокрема про переповненість та відсутність належної медичної допомоги.ї

Немає жодного іншого штату, який би зміг зробити щось подібне до того, що зробив штат Флорида в імміграції. Ми очолили, і це було дуже ефективно. Темп пришвидшився