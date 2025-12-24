Адміністрація Трампа планує перетворити промислові склади на мегацентри для депортації
Київ • УНН
Адміністрація американського президента Дональда Трампа розробила масштабний план реформування системи утримання іммігрантів, який передбачає переобладнання гігантських промислових складів на центри депортації. Згідно з проєктом тендеру, з яким ознайомилася The Washington Post, нова система розрахована на одночасне перебування понад 80 000 осіб, пише УНН.
Деталі
Замість перевезення затриманих по всій країні, планується створення мережі із семи "суперскладів" місткістю від 5 000 до 10 000 осіб кожен. Вони будуть розташовані поблизу ключових транспортних вузлів у Техасі, Аризоні, Вірджинії, Луїзіані, Джорджії та Міссурі. Також передбачено будівництво 16 менших об'єктів.
Виконувач обов’язків директора ICE Тодд М. Лайонс порівняв цей підхід із роботою великих корпорацій
Нам потрібно краще ставитися до цього як до бізнесу... Як прайм, але з людьми
Ефективність проти гуманізму
У запиті ICE йдеться, що нові приміщення "максимізують ефективність, мінімізують витрати, скоротять час обробки, обмежать тривалість перебування, прискорять процес депортації та сприятимуть безпеці, гідності та повазі до всіх". Проте правозахисники та експерти з нерухомості попереджають про критичні проблеми.
Склади не пристосовані для проживання людей, мають погану вентиляцію та обмежений доступ до каналізації.
Ви ставитеся до людей, якщо можна так сказати, як до худоби
Поточні масштаби
Наразі кількість затриманих ICE вже досягла історичного максимуму — понад 68 000 осіб. Примітно, що 48% із них не мають кримінальних судимостей. Цього року адміністрація вже депортувала понад 579 000 осіб, використовуючи для утримання військові бази, приватні в’язниці та наметові табори. На реалізацію нової стратегії Конгрес виділив 45 мільярдів доларів.
