Ексклюзив
15:03 • 12186 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 15006 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 11995 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 17280 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 11:46 • 24577 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
24 грудня, 11:12 • 16689 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 18532 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 34941 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 50453 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 69605 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Адміністрація Трампа планує перетворити промислові склади на мегацентри для депортації

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Адміністрація Трампа розробила план реформування системи утримання іммігрантів, передбачаючи переобладнання промислових складів на центри депортації. Нова система розрахована на одночасне перебування понад 80 000 осіб, з мережею із семи "суперскладів" та 16 менших об'єктів.

Адміністрація Трампа планує перетворити промислові склади на мегацентри для депортації
Фото: WP

Адміністрація американського президента Дональда Трампа розробила масштабний план реформування системи утримання іммігрантів, який передбачає переобладнання гігантських промислових складів на центри депортації. Згідно з проєктом тендеру, з яким ознайомилася The Washington Post, нова система розрахована на одночасне перебування понад 80 000 осіб, пише УНН.

Деталі

Замість перевезення затриманих по всій країні, планується створення мережі із семи "суперскладів" місткістю від 5 000 до 10 000 осіб кожен. Вони будуть розташовані поблизу ключових транспортних вузлів у Техасі, Аризоні, Вірджинії, Луїзіані, Джорджії та Міссурі. Також передбачено будівництво 16 менших об'єктів.

Трамп заборонив в’їзд до США для громадян ще п’яти країн - Білий дім 17.12.25, 01:21 • 5022 перегляди

Виконувач обов’язків директора ICE Тодд М. Лайонс порівняв цей підхід із роботою великих корпорацій

Нам потрібно краще ставитися до цього як до бізнесу... Як прайм, але з людьми 

– заявив він, маючи на увазі швидкість доставки товарів компанією Amazon.

Ефективність проти гуманізму

У запиті ICE йдеться, що нові приміщення "максимізують ефективність, мінімізують витрати, скоротять час обробки, обмежать тривалість перебування, прискорять процес депортації та сприятимуть безпеці, гідності та повазі до всіх". Проте правозахисники та експерти з нерухомості попереджають про критичні проблеми.

Склади не пристосовані для проживання людей, мають погану вентиляцію та обмежений доступ до каналізації.

Ви ставитеся до людей, якщо можна так сказати, як до худоби 

– зазначає адвокатка Таня Вольф.

Поточні масштаби

Наразі кількість затриманих ICE вже досягла історичного максимуму — понад 68 000 осіб. Примітно, що 48% із них не мають кримінальних судимостей. Цього року адміністрація вже депортувала понад 579 000 осіб, використовуючи для утримання військові бази, приватні в’язниці та наметові табори. На реалізацію нової стратегії Конгрес виділив 45 мільярдів доларів.

Трамп має намір посилити боротьбу з імміграцією у 2026 році, попри критику - Reuters21.12.25, 20:58 • 8277 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
