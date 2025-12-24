Администрация Трампа планирует превратить промышленные склады в мегацентры для депортации

Администрация американского президента Дональда Трампа разработала масштабный план реформирования системы содержания иммигрантов, который предусматривает переоборудование гигантских промышленных складов в центры депортации. Согласно проекту тендера, с которым ознакомилась The Washington Post, новая система рассчитана на одновременное пребывание более 80 000 человек, пишет УНН.

Вместо перевозки задержанных по всей стране планируется создание сети из семи «суперскладов» вместимостью от 5 000 до 10 000 человек каждый. Они будут расположены вблизи ключевых транспортных узлов в Техасе, Аризоне, Вирджинии, Луизиане, Джорджии и Миссури. Также предусмотрено строительство 16 меньших объектов.

Исполняющий обязанности директора ICE Тодд М. Лайонс сравнил этот подход с работой крупных корпораций

Нам нужно лучше относиться к этому как к бизнесу... Как прайм, но с людьми

В запросе ICE говорится, что новые помещения «максимизируют эффективность, минимизируют затраты, сократят время обработки, ограничат продолжительность пребывания, ускорят процесс депортации и будут способствовать безопасности, достоинству и уважению ко всем». Однако правозащитники и эксперты по недвижимости предупреждают о критических проблемах.

Склады не приспособлены для проживания людей, имеют плохую вентиляцию и ограниченный доступ к канализации.

Вы относитесь к людям, если можно так сказать, как к скоту