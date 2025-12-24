$42.100.05
Эксклюзив
15:03 • 12541 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 15576 просмотра
14:30 • 15576 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 12337 просмотра
14:18 • 12337 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
24 декабря, 13:26 • 17758 просмотра
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 17758 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
24 декабря, 11:46 • 24986 просмотра
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 24986 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 16840 просмотра
24 декабря, 11:12 • 16840 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 18644 просмотра
24 декабря, 08:22 • 18644 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 35003 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 50521 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
23 декабря, 15:15 • 69698 просмотра
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 69698 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Администрация Трампа планирует превратить промышленные склады в мегацентры для депортации

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Администрация Трампа разработала план реформирования системы содержания иммигрантов, предусматривающий переоборудование промышленных складов в центры депортации. Новая система рассчитана на одновременное пребывание более 80 000 человек, с сетью из семи "суперскладов" и 16 меньших объектов.

Администрация Трампа планирует превратить промышленные склады в мегацентры для депортации
Фото: WP

Администрация американского президента Дональда Трампа разработала масштабный план реформирования системы содержания иммигрантов, который предусматривает переоборудование гигантских промышленных складов в центры депортации. Согласно проекту тендера, с которым ознакомилась The Washington Post, новая система рассчитана на одновременное пребывание более 80 000 человек, пишет УНН.

Детали

Вместо перевозки задержанных по всей стране планируется создание сети из семи «суперскладов» вместимостью от 5 000 до 10 000 человек каждый. Они будут расположены вблизи ключевых транспортных узлов в Техасе, Аризоне, Вирджинии, Луизиане, Джорджии и Миссури. Также предусмотрено строительство 16 меньших объектов.

Трамп запретил въезд в США для граждан еще пяти стран - Белый дом17.12.25, 01:21 • 5022 просмотра

Исполняющий обязанности директора ICE Тодд М. Лайонс сравнил этот подход с работой крупных корпораций

Нам нужно лучше относиться к этому как к бизнесу... Как прайм, но с людьми 

– заявил он, имея в виду скорость доставки товаров компанией Amazon.

Эффективность против гуманизма

В запросе ICE говорится, что новые помещения «максимизируют эффективность, минимизируют затраты, сократят время обработки, ограничат продолжительность пребывания, ускорят процесс депортации и будут способствовать безопасности, достоинству и уважению ко всем». Однако правозащитники и эксперты по недвижимости предупреждают о критических проблемах.

Склады не приспособлены для проживания людей, имеют плохую вентиляцию и ограниченный доступ к канализации.

Вы относитесь к людям, если можно так сказать, как к скоту 

– отмечает адвокат Таня Вольф.

Текущие масштабы

В настоящее время количество задержанных ICE уже достигло исторического максимума — более 68 000 человек. Примечательно, что 48% из них не имеют криминальных судимостей. В этом году администрация уже депортировала более 579 000 человек, используя для содержания военные базы, частные тюрьмы и палаточные лагеря. На реализацию новой стратегии Конгресс выделил 45 миллиардов долларов.

Трамп намерен усилить борьбу с иммиграцией в 2026 году, несмотря на критику - Reuters21.12.25, 20:58 • 8277 просмотров

Степан Гафтко

