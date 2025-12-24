Администрация Трампа планирует превратить промышленные склады в мегацентры для депортации
Киев • УНН
Администрация Трампа разработала план реформирования системы содержания иммигрантов, предусматривающий переоборудование промышленных складов в центры депортации. Новая система рассчитана на одновременное пребывание более 80 000 человек, с сетью из семи "суперскладов" и 16 меньших объектов.
Администрация американского президента Дональда Трампа разработала масштабный план реформирования системы содержания иммигрантов, который предусматривает переоборудование гигантских промышленных складов в центры депортации. Согласно проекту тендера, с которым ознакомилась The Washington Post, новая система рассчитана на одновременное пребывание более 80 000 человек, пишет УНН.
Детали
Вместо перевозки задержанных по всей стране планируется создание сети из семи «суперскладов» вместимостью от 5 000 до 10 000 человек каждый. Они будут расположены вблизи ключевых транспортных узлов в Техасе, Аризоне, Вирджинии, Луизиане, Джорджии и Миссури. Также предусмотрено строительство 16 меньших объектов.
Трамп запретил въезд в США для граждан еще пяти стран - Белый дом17.12.25, 01:21 • 5022 просмотра
Исполняющий обязанности директора ICE Тодд М. Лайонс сравнил этот подход с работой крупных корпораций
Нам нужно лучше относиться к этому как к бизнесу... Как прайм, но с людьми
Эффективность против гуманизма
В запросе ICE говорится, что новые помещения «максимизируют эффективность, минимизируют затраты, сократят время обработки, ограничат продолжительность пребывания, ускорят процесс депортации и будут способствовать безопасности, достоинству и уважению ко всем». Однако правозащитники и эксперты по недвижимости предупреждают о критических проблемах.
Склады не приспособлены для проживания людей, имеют плохую вентиляцию и ограниченный доступ к канализации.
Вы относитесь к людям, если можно так сказать, как к скоту
Текущие масштабы
В настоящее время количество задержанных ICE уже достигло исторического максимума — более 68 000 человек. Примечательно, что 48% из них не имеют криминальных судимостей. В этом году администрация уже депортировала более 579 000 человек, используя для содержания военные базы, частные тюрьмы и палаточные лагеря. На реализацию новой стратегии Конгресс выделил 45 миллиардов долларов.
Трамп намерен усилить борьбу с иммиграцией в 2026 году, несмотря на критику - Reuters21.12.25, 20:58 • 8277 просмотров