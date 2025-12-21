Трамп намерен усилить борьбу с иммиграцией в 2026 году, несмотря на критику - Reuters

Президент США Дональд Трамп готовится к более жесткому ужесточению иммиграционной политики в 2026 году, предусматривая миллиарды долларов нового финансирования, в частности для проведения большего количества рейдов на рабочих местах — несмотря на рост общественного сопротивления накануне промежуточных выборов в Конгресс в следующем году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, Трамп уже направил дополнительные силы иммиграционных служб в крупные города США, где агенты проводили масштабные проверки в районах проживания мигрантов и вступали в стычки с местными жителями. Хотя в этом году федеральные агенты осуществили несколько резонансных рейдов на предприятиях, они в основном избегали проверок ферм, заводов и других экономически важных объектов, известных тем, что там работают нелегальные мигранты.

Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) и Пограничная служба получат дополнительные 170 миллиардов долларов финансирования до сентября 2029 года — это резкое увеличение по сравнению с их нынешними годовыми бюджетами, которые составляют около 19 миллиардов долларов. Такое решение принял Конгресс США, контролируемый республиканцами, в рамках масштабного пакета расходов, принятого в июле.

Представители администрации заявляют, что планируют нанять тысячи новых агентов, открыть новые центры содержания, активнее задерживать мигрантов в местных тюрьмах и сотрудничать с частными компаниями для поиска людей без легального статуса.

Миллион долларов за легальную жизнь в Америке: Трамп запустил новую иммиграционную карту

Расширение планов депортаций происходит на фоне роста политического недовольства накануне промежуточных выборов. Майами — один из городов, наиболее пострадавших от жесткой политики Трампа из-за большого количества иммигрантов, — на прошлой неделе впервые за почти 30 лет избрал мэра-демократа. Избранный мэр заявил, что это, в частности, было реакцией на действия президента. Другие местные выборы и опросы также свидетельствуют о росте обеспокоенности среди избирателей из-за агрессивных иммиграционных методов.

Люди начинают воспринимать это уже не как вопрос иммиграции, а как нарушение прав, нарушение надлежащей правовой процедуры и неконституционную милитаризацию районов. Это представляет серьезную проблему для президента и Республиканской партии. - заявил умеренный республиканский политический стратег Майк Мадрид.

Уровень одобрения политики Трампа в отношении иммиграции снизился с 50% в марте — до начала масштабных рейдов в нескольких крупных городах — до 41% в середине декабря, хотя ранее этот вопрос считался его сильнейшей позицией.

Обеспокоенность общественности усилилась из-за действий замаскированных федеральных агентов, которые применяли жесткие методы, в том числе слезоточивый газ в жилых районах, а также задерживали граждан США.

Напомним

Министерство внутренней безопасности США начало масштабные рейды против нелегальной иммиграции в Шарлотте, Северная Каролина, с планами расширить операции на юг страны. Это вызвало страх и неопределенность, поскольку в других городах подобные операции приводили к задержаниям людей без судимостей.

Правительство США вводит программу, позволяющую несовершеннолетним мигрантам получить 2500 долларов США за добровольное возвращение в свою страну после одобрения иммиграционным судьей. Правозащитники предупреждают о возможном давлении на несовершеннолетних отказаться от законных гарантий.