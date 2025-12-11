$42.280.10
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни - врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения РФ в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ
Зеленский подписал Бюджет-2026
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Миллион долларов за легальную жизнь в Америке: Трамп запустил новую иммиграционную карту

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Дональд Трамп представил онлайн-платформу для получения «Золотой карты» США, позволяющей состоятельным иностранцам получить легальное проживание за взнос в 1 миллион долларов. Программа предусматривает биографическую проверку, комиссию 15 000 долларов и взнос правительству, а также анонсирована «платиновая» карта за 5 миллионов долларов.

Миллион долларов за легальную жизнь в Америке: Трамп запустил новую иммиграционную карту

Президент Дональд Трамп запустил онлайн-платформу, которая принимает заявки на участие в визовой программе "Золотая карта" за миллион долларов, обещая быстрое и легальное проживание в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Президент Дональд Трамп представил новую иммиграционную программу, которая позволяет состоятельным иностранцам получить легальное проживание в США через взнос в размере 1 миллиона долларов. На веб-сайте заявителям предлагают "прямой путь к гражданству для всех квалифицированных и проверенных лиц", хотя на самом ресурсе указано, что программа обеспечивает только легальное проживание.

Чтобы получить карту, пользователям нужно пройти биографическую проверку Службы гражданства и иммиграции США, заплатить 15 000 долларов комиссии и внести 1 миллион долларов "в подарок правительству США". А для компаний, спонсирующих сотрудников - взнос составляет 2 миллиона долларов, кроме того, ежегодный сбор 20 000 долларов и 5% за каждый перевод визы между сотрудниками.

Программа охватывает категории виз EB-1 и EB-2, обычно предназначенные для людей с "чрезвычайными" или "исключительными" способностями, а также специалистов с высшим образованием.

Так интересно!

- написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также анонсировал будущую "платиновую" карту за 5 миллионов долларов, которая дает 270 дней пребывания в США без налогов на иностранные доходы.

В то же время, Министерство внутренней безопасности США уже лишило легального статуса сотни тысяч иммигрантов в рамках кампании по массовой депортации, а Министерство юстиции требует ускорения арестов и рассмотрения дел о выселении.

Напомним

Министерство внутренней безопасности США начало масштабные рейды против нелегальной иммиграции в Шарлотте, Северная Каролина, с планами расширить операции на юг страны. Это вызвало страх и неопределенность, поскольку в других городах подобные операции приводили к задержаниям людей без судимостей.

Администрация Трампа готовится депортировать украинцев, выдав окончательные приказы о возвращении их на родину. Первым могут депортировать 41-летнего Романа Суровцева, а в целом речь идет о около 80 человек.

Правительство США вводит программу, позволяющую несовершеннолетним мигрантам получить 2500 долларов США за добровольное возвращение в свою страну после одобрения иммиграционным судьей. Правозащитники предупреждают о возможном давлении на несовершеннолетних отказаться от законных гарантий.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Министерство внутренней безопасности США
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты