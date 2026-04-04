Трамп просить у Конгресу 152 млн доларів на повернення Алькатраса до роботи як в’язниці

Адміністрація Дональда Трампа просить у Конгресу 152 млн доларів на перший етап переобладнання Алькатраса з туристичної пам’ятки назад у федеральну в’язницю. Про це йдеться в бюджетній пропозиції Білого дому на 2027 фінансовий рік, передає NYT, пише УНН.

Кошти мають піти на старт реалізації плану Трампа, який він раніше публічно просував як ідею відновлення Алькатраса для утримання "найжорстокіших злочинців Америки". Загалом у бюджеті передбачено 5 млрд доларів для Бюро в’язниць США на модернізацію застарілих місць утримання, зокрема й цього об’єкта.

Флорида розширює мережу таборів для мігрантів після 20 000 арештів

Втім, план стикається з серйозним опором у Сан-Франциско, де Алькатрас є однією з головних туристичних локацій. Додатковою проблемою є стан острова: там давно немає повноцінної інфраструктури, відсутні водопостачання й каналізація, а більшість об’єктів перебуває в занедбаному стані.

Представниця Каліфорнії Ненсі Пелосі різко розкритикувала ініціативу.

Перетворення Алькатраса на сучасну в’язницю – це дурна ідея, яка буде не що інше, як марнування грошей платників податків

Сенатор штату Скотт Вінер також виступив проти, наголосивши, що вкладати великі кошти в повернення в’язниці на острів немає сенсу.

Нам потрібно зробити все, що в наших силах, щоб зупинити це (повернення Алькатраса у статусі в'язниці - ред.). Це абсурд