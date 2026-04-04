Трамп просить у Конгресу 152 млн доларів на повернення Алькатраса до роботи як в’язниці

3 квітня, 14:25 • 15456 перегляди
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
3 квітня, 11:36 • 39291 перегляди
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
3 квітня, 11:30 • 34787 перегляди
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
3 квітня, 11:17 • 32208 перегляди
Зеленський прагне чіткіших гарантій безпеки США і анонсував у документ відповіді на запитання, які є
Ексклюзив
3 квітня, 08:16 • 56803 перегляди
Чи скористається путін розколом Заходу - ризик удару по НАТО зростає
Ексклюзив
3 квітня, 07:41 • 54791 перегляди
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Ексклюзив
2 квітня, 14:00 • 64295 перегляди
США погрожують вийти з НАТО - які ризики для України та Європи
2 квітня, 12:18 • 65240 перегляди
Апеляція не врятувала - Насірову підтвердили вирок у справі на 2 млрд гривень
2 квітня, 11:14 • 77284 перегляди
Омріяна блогерська кар'єра і хайп на справі про смерть свого пацієнта: як скандальний лікар Русаков перетворює судовий процес на публічне шоу
Ексклюзив
2 квітня, 10:36 • 70332 перегляди
Подвійне оподаткування лізингу авіакомпаній загрожує знищенням цивільної авіації в країні
Популярнi новини
У Грузії продовжили виплати допомоги та безкоштовне медобслуговування для біженців з України3 квітня, 17:16 • 6840 перегляди
У Польщі у Страсну п'ятницю загорівся 17-метровий хрестPhoto3 квітня, 17:17 • 5838 перегляди
В Україні завтра не планують застосовувати графіки відключення світла3 квітня, 17:23 • 5416 перегляди
Зміни в мобілізації та СЗЧ, терміни служби, виплати - Міноборони готує низку рішень для війська3 квітня, 17:38 • 19601 перегляди
У Німеччині чоловіків 17–45 років зобов'язали отримувати дозвіл на виїзд із країни на понад три місяці19:17 • 7862 перегляди
Публікації
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 30330 перегляди
Оподаткування лізингу: чому БЕБ переслідує авіакомпанії за міжнародні контракти3 квітня, 12:35 • 33917 перегляди
Що посадити у квітні - овочеві культури для раннього врожаюPhoto3 квітня, 10:22 • 41892 перегляди
Чи скористається путін розколом Заходу - ризик удару по НАТО зростає
Ексклюзив
3 квітня, 08:16 • 56807 перегляди
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Ексклюзив
3 квітня, 07:41 • 54793 перегляди
Трамп просить у Конгресу 152 млн доларів на повернення Алькатраса до роботи як в’язниці

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Адміністрація Трампа просить кошти на відновлення Алькатраса для найжорстокіших злочинців. Влада Сан-Франциско виступає проти через відсутність мереж.

Трамп просить у Конгресу 152 млн доларів на повернення Алькатраса до роботи як в’язниці
Фото: NYT

Адміністрація Дональда Трампа просить у Конгресу 152 млн доларів на перший етап переобладнання Алькатраса з туристичної пам’ятки назад у федеральну в’язницю. Про це йдеться в бюджетній пропозиції Білого дому на 2027 фінансовий рік, передає NYT, пише УНН.

Деталі

Кошти мають піти на старт реалізації плану Трампа, який він раніше публічно просував як ідею відновлення Алькатраса для утримання "найжорстокіших злочинців Америки". Загалом у бюджеті передбачено 5 млрд доларів для Бюро в’язниць США на модернізацію застарілих місць утримання, зокрема й цього об’єкта.

Флорида розширює мережу таборів для мігрантів після 20 000 арештів06.01.26, 04:05 • 4775 переглядiв

Втім, план стикається з серйозним опором у Сан-Франциско, де Алькатрас є однією з головних туристичних локацій. Додатковою проблемою є стан острова: там давно немає повноцінної інфраструктури, відсутні водопостачання й каналізація, а більшість об’єктів перебуває в занедбаному стані.

У Сан-Франциско вже назвали ідею абсурдною

Представниця Каліфорнії Ненсі Пелосі різко розкритикувала ініціативу.

Перетворення Алькатраса на сучасну в’язницю – це дурна ідея, яка буде не що інше, як марнування грошей платників податків

– заявила вона.

Сенатор штату Скотт Вінер також виступив проти, наголосивши, що вкладати великі кошти в повернення в’язниці на острів немає сенсу.

Нам потрібно зробити все, що в наших силах, щоб зупинити це (повернення Алькатраса у статусі в'язниці - ред.). Це абсурд

– сказав він.

Алькатрас не використовується як в’язниця вже понад 60 років. Остаточне рішення щодо фінансування ухвалюватиме Конгрес США.

Суддя наказав демонтувати центр утримання мігрантів "Alligator Alcatraz": повне знесення очікується за 60 днів22.08.25, 16:50 • 7927 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Державний бюджет
Ненсі Пелосі
Конгрес США
Білий дім
Каліфорнія
Дональд Трамп
Сан-Франциско
Сполучені Штати Америки