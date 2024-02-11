Байден ошибочно назвал президента Египта "президентом Мексики"
Киев • УНН
Во время пресс-конференции президент США Джо Байден ошибочно назвал президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси "президентом Мексики", что вызвало дискуссии в социальных сетях в обеих странах.
Президент Америки Джо Байден ошибочно назвал президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси "президентом Мексики". Данная ошибка вызвала активное обсуждение в социальных сетях обеих стран. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
Во время недавней пресс-конференции президент США Джо Байден стал причиной громкого обсуждения, ошибочно назвав египетского лидера Абделя Фаттаха Ас-Сиси "президентом Мексики". Его комментарий стал поводом для активных обсуждений в социальных сетях обеих стран.
Пользователи Twitter (известного как X) в Мексике высмеяли ошибку Байдена, делясь изображениями мексиканского флага с орлом-змеевидом, вместо которого появился египетский орел Саладина из герба страны. С другой стороны, египтяне также присоединились к игре, показывая мексиканского орла на египетском флаге с подписью "Да здравствует Мексиканская Арабская Республика".
Впрочем, не все египтяне увидели комическую сторону ошибки. Многие пользователи выразили недоверие в отношении президента Байдена и выразили свой гнев за его поддержку Израиля во время конфликта в Газе.
Добавим
Ошибка в четверг была лишь последней из нескольких ошибок, которые допустил Джо Байден, говоря о мировых лидерах. Однако его вероятный оппонент от Республиканской партии 77-летний Дональд Трамп также перепутал имена - в последний раз спутав свою соперницу Никки Хейли с бывшим спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.
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Байден ошибочно назвал президента Египта "президентом Мексики"
Во время пресс-конференции президент США Джо Байден ошибочно назвал президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси "президентом Мексики", что вызвало дискуссии в социальных сетях в обеих странах.
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