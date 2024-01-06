Байден назвал Трампа страшной угрозой демократии

Президент США Джо Байден в пылкой речи во время выступления в штате Пенсильвания заявил, что Дональд Трамп готов жертвовать демократической системой в стране, добиваясь своего возвращения к власти. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

Накануне третьей годовщины нападения сторонников господина Трампа на Капитолий 6 января 2021 года господин Байден назвал предстоящие выборы выбором между кандидатом, который предан отстаиванию многовековых идеалов Америки, и агентом хаоса готовым отказаться от них ради личной выгоды.

Нет никакой путаницы относительно того, кто такой Трамп и что он собирается делать. Мы все знаем, кто такой Дональд Трамп. Вопрос: кто мы? сказал Байден в своей речи.

Байден заявил, что люди, погибшие в Вашингтоне во время беспорядков в январе 2021 года, умерли "из-за лжи Дональда Трампа".

Они умерли из-за того, что его ложь привела в Вашингтон толпу считает Байден.

31-минутная речь была первым публичным предвыборным событием Байдена после того, как он объявил в апреле, что будет баллотироваться для переизбрания.

Верховный суд США рассмотрит дело, которое может отменить обвинения, связанные с нападением на Капитолий в 2021 году