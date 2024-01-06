Байден назвал Трампа страшной угрозой демократии
Байден называет Трампа угрозой для демократии, ссылаясь на его готовность подорвать ее ради власти.
Шотландия прекращает платить за жилье для беженцев из Украины
Шотландия прекращает финансирование временного жилья для украинских беженцев из-за бюджетных проблем; местные власти опасаются, что не смогут обеспечить проживание в отелях.
Холдинг Фридмана ABHH подал иск против Украины и требует 1 млрд долларов
ABHH Holding подал иск против Украины в МЦУИС на сумму более 1 миллиарда долларов, обвиняя Украину в незаконной экспроприации "Сенс Банка".
В авиакатастрофе погиб голливудский актер Кристиан Оливер со своими дочерьми
Кристиан Оливер и его дочери, в возрасте 10 и 12 лет, погибли в авиакатастрофе на Карибах. Оливер имел 30-летнюю актерскую карьеру в США.
Кулеба прокомментировал заявление Госдепа США об уменьшении поддержки Украины
Кулеба уверяет, что американская помощь Украине может продолжиться, несмотря на намеки Государственного департамента США на будущие сокращения, поскольку Украина развивает собственную обороноспособность.
Российские оккупанты ночью ударили по Покровску, есть пострадавшие
Российские войска дважды за ночь нанесли удары по Покровску, что привело к разрушениям и жертвам; масштабы ущерба оцениваются.
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы в Хмельницкой области, вероятно, произошли из-за реакции ПВО на угрозу со стороны БПЛА. Украинские власти подтвердили наличие ударных беспилотников.
В России заявили о сбитии четырех ракет над Крымом
Министерство обороны России заявляет, что перехватило и уничтожило четыре украинские ракеты над Крымом 6 января.
Министра обороны США Ллойда Остина 1 января госпитализировали
Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, Ллойд Остин выздоравливает и готов вернуться к работе.
Украина вытащила Евросоюз из состояния "комы нерасширения" - Кулеба
Заявка Украины на членство в ЕС возродила импульс расширения блока, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.