Байден назвав Трампа страшною загрозою демократії

Президент США Джо Байден у палкій промові під час виступу в штаті Пенсільванія заявив, що Дональд Трамп готовий жертвувати демократичною системою в країні, добиваючись свого повернення до влади. Про це пише The New York Times, передає УНН.

Деталі

Напередодні третьої річниці нападу прихильників пана Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року пан Байден назвав майбутні вибори вибором між кандидатом, який відданий відстоюванню багатовікових ідеалів Америки, та агентом хаосу готовий відмовитися від них заради особистої вигоди.

Немає ніякої плутанини щодо того, хто такий Трамп і що він збирається робити. Ми всі знаємо, хто такий Дональд Трамп. Питання: хто ми?