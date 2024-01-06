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Байден назвав Трампа страшною загрозою демократії

Байден назвав Трампа страшною загрозою демократії

Київ • УНН

 • 39686 перегляди

Байден називає Трампа загрозою для демократії, посилаючись на його готовність підірвати її заради влади.

Президент США Джо Байден у палкій промові під час виступу в штаті Пенсільванія заявив, що Дональд Трамп готовий жертвувати демократичною системою в країні, добиваючись свого повернення до влади. Про це пише The New York Times, передає УНН.

Деталі

Напередодні третьої річниці нападу прихильників пана Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року пан Байден назвав майбутні вибори вибором між кандидатом, який відданий відстоюванню багатовікових ідеалів Америки, та агентом хаосу готовий відмовитися від них заради особистої вигоди.

Немає ніякої плутанини щодо того, хто такий Трамп і що він збирається робити. Ми всі знаємо, хто такий Дональд Трамп. Питання: хто ми?

сказав Байден у своїй промові.

Байден заявив, що люди, які загинули у Вашингтоні під час заворушень у січні 2021 року, померли "через брехню Дональда Трампа".

Вони померли через те, що його брехня привела до Вашингтона натовп

вважає Байден.

31-хвилинна промова була першою публічною передвиборчою подією Байдена після того, як він оголосив у квітні, що балотуватиметься для переобрання.

Верховний суд США розгляне справу, яка може скасувати звинувачення, пов'язані з нападом на Капітолій у 2021 році14.12.23, 12:47 • 24036 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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