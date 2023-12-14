Верховный суд США рассмотрит дело, которое может отменить обвинения, связанные с нападением на Капитолий в 2021 году

Верховный суд США будет рассматривать дело, которое может повлиять на сотни процессов, связанных с нападением на резиденцию Конгресса в 2021 году, включая федеральное обвинение против бывшего президента Дональда Трампа. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Voice of America.

Детали

В основе дела лежит закон о "препятствовании официальному процессу", и его применение его в связи с событиями 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий в Вашингтоне.

За последние два года года более 300 человек, включая бывшего президента Дональда Трампа, были обвинены в этом преступлении, и по меньшей мере 108 из них уже были осуждены за препятствование официальному судопроизводству.

Дело, которое будет рассматривать Верховный суд, касается именно трех обвиняемых, которые принимали участие в нападении на Конгресс: судья суда низшей инстанции считает, что их поведение не подпадает под признаки преступления препятствования официальному судопроизводству, и обратился в Верховный суд, который имеет консервативное большинство, с просьбой вынести решение по этому вопросу.

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Также судьи отдельно рассмотрят вопрос о целесообразности принятия быстрого решения по заявлению Трампа о том, что он не может быть привлечен к ответственности за действия, которые совершены в то время, когда Трамп был на посту президента. Ранее федеральный судья отверг этот аргумент.

Справка

Штурм здания Конгресса США произошел вечером 6 января 2021 года, во время заседания Сената, на котором должны были утвердить результаты выборов президента США - победу Джозефа Байдена. Во время штурма в помещении произошли столкновения протестующих с полицией.

В последующем обвинительном заключении утверждалось, что Дональд Трамп, влияя на ложное заявление о фальсификации результатов выборов, потребовал от вице-президента Майка Пенса отменить результаты, после чего призвал своих сторонников отправиться в Вашингтон и "бороться". Это происходило незадолго до того, как 6 января сторонники экс-президента пошли маршем к Капитолию.

Среди четырех пунктов, выдвинутых прокуратурой против экс-президента Трампа, - препятствование служебному процессу, а также преступный сговор с целью совершения данного преступления.

Напомним

Палата представителей США проголосовала за одобрение расследования, которое изучает, получал ли Джо Байден ненадлежащую выгоду от зарубежных деловых операций своего сына Хантера Байдена. Соответствующее расследование Белый дом отклоняет как необоснованное фактами и политически мотивированное.

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