Нэнси Пелоси объявила об отставке после 40 лет в Конгрессе США

Первая в истории женщина-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что не будет баллотироваться на переизбрание в Конгресс в 2026 году, завершив более четырех десятилетий политической карьеры. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

85-летняя демократка из Калифорнии, которая впервые была избрана в Конгресс в 1987 году, сообщила о своем решении в видеообращении.

Я не буду добиваться переизбрания в Конгресс. С благодарным сердцем я с нетерпением жду своего последнего года службы

Ее заявление прозвучало через два дня после того, как избиратели Калифорнии поддержали "Предложение 50" – инициативу, изменяющую избирательные округа в пользу демократов. Этот шаг, по оценкам аналитиков, отражает политическую стратегию, которую Пелоси поддерживала на протяжении многих лет.

Пелоси считает, что медлительность Байдена во время выхода из президентской гонки повлияла на поражение демократов

Бывшая спикер Палаты представителей известна жестким противостоянием с Дональдом Трампом и ключевой ролью в двух процедурах его импичмента.

Сожалею, что не выиграла больше выборов, чтобы лишить республиканцев власти и убедиться, что такое существо, как Дональд Трамп, никогда не станет президентом Соединенных Штатов