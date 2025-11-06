Ненсі Пелосі оголосила про відставку після 40 років у Конгресі США

Перша в історії жінка-спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що не балотуватиметься на переобрання до Конгресу у 2026 році, завершивши понад чотири десятиліття політичної кар’єри. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

85-річна демократка з Каліфорнії, яка вперше була обрана до Конгресу у 1987 році, повідомила про своє рішення у відеозверненні.

Я не буду домагатися переобрання до Конгресу. З вдячним серцем я з нетерпінням чекаю свого останнього року служби

Її заява пролунала через два дні після того, як виборці Каліфорнії підтримали "Пропозицію 50" – ініціативу, що змінює виборчі округи на користь демократів. Цей крок, за оцінками аналітиків, відображає політичну стратегію, яку Пелосі підтримувала протягом багатьох років.

Пелосі вважає, що повільність Байдена під час виходу з президентських перегонів вплинула на поразку демократів

Колишня спікерка Палати представників відома жорстким протистоянням із Дональдом Трампом і ключовою роллю у двох процедурах його імпічменту.

Шкодую, що не виграла більше виборів, щоб позбавити республіканців влади та переконатися, що така істота, як Дональд Трамп, ніколи не стане президентом Сполучених Штатів