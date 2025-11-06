ukenru
Ексклюзив
14:11 • 12994 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 18467 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 17027 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 17775 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40759 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 32813 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 36358 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49562 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38717 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32472 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ненсі Пелосі оголосила про відставку після 40 років у Конгресі США

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Ненсі Пелосі, перша жінка-спікер Палати представників США, оголосила про відставку з Конгресу у 2026 році. Вона завершує понад чотири десятиліття політичної кар'єри, розпочатої у 1987 році.

Ненсі Пелосі оголосила про відставку після 40 років у Конгресі США

Перша в історії жінка-спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що не балотуватиметься на переобрання до Конгресу у 2026 році, завершивши понад чотири десятиліття політичної кар’єри. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

85-річна демократка з Каліфорнії, яка вперше була обрана до Конгресу у 1987 році, повідомила про своє рішення у відеозверненні.

Я не буду домагатися переобрання до Конгресу. З вдячним серцем я з нетерпінням чекаю свого останнього року служби

– заявила Пелосі.

Її заява пролунала через два дні після того, як виборці Каліфорнії підтримали "Пропозицію 50" – ініціативу, що змінює виборчі округи на користь демократів. Цей крок, за оцінками аналітиків, відображає політичну стратегію, яку Пелосі підтримувала протягом багатьох років.

Пелосі вважає, що повільність Байдена під час виходу з президентських перегонів вплинула на поразку демократів09.11.24, 12:52 • 20978 переглядiв

Колишня спікерка Палати представників відома жорстким протистоянням із Дональдом Трампом і ключовою роллю у двох процедурах його імпічменту. 

Шкодую, що не виграла більше виборів, щоб позбавити республіканців влади та переконатися, що така істота, як Дональд Трамп, ніколи не стане президентом Сполучених Штатів 

– заявляла Пелосі в інтерв'ю. 

Нападник на чоловіка Ненсі Пелосі отримав довічний термін 30.10.24, 01:55 • 20668 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Довічне позбавлення волі
Ненсі Пелосі
Конгрес США
Reuters
Каліфорнія
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки