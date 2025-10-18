"Ніяких королів": У США відбуваються масові протести проти Трампа (відео)
Київ • УНН
18 жовтня у США проходять акції протесту "Ніяких королів" проти адміністрації президента Дональда Трампа. Загалом понад 2500 мітингів очікують мільйони учасників у Вашингтоні, Нью-Йорку та Чикаго.
У суботу, 18 жовтня у низці міст Сполучених Штатів Америки проходять акції протесту проти адміністрації президента США Дональда Трампа під гаслом "Ніяких королів" (No Kings). Про це інформує УНН з посиланням на CNN, видання The Wall Street Journal.
Деталі
Зазначається, що загалом у країні проходить понад 2500 мітингів, спрямованих проти політики Дональда Трампа. Організатори очікують участі мільйонів людей - найбільші акції відбуваються у Вашингтоні, Нью-Йорку та Чикаго.
За словами організаторів, Трамп будує дедалі більш мілітаризований і авторитарний режим. Масштабні рейди ICE та розгортання військ у штатах, якими керують демократи, підсилюють протест під гаслом "No Kings" ("Ніяких королів").
Демонстрації відбуваються на тлі шатдауну, операцій імміграційної та митної поліції і сутичок через розгортання федеральних військ у містах США.
У Республіканській партії розкритикували протестувальників, звинувативши їх у відсутності патріотизму до Америки.
Нагадаємо
Попередні масові протести проти політики Дональда Трампа у США відбулись у червня 2025 року. Тоді в країни пройшли понад 2000 демонстрацій у всіх 50 штатах.
