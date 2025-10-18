$41.640.00
"Никаких королей": В США проходят массовые протесты против Трампа (видео)

Киев • УНН

 • 152 просмотра

18 октября в США проходят акции протеста "Никаких королей" против администрации президента Дональда Трампа. Всего более 2500 митингов ожидают миллионы участников в Вашингтоне, Нью-Йорке и Чикаго.

"Никаких королей": В США проходят массовые протесты против Трампа (видео)

В субботу, 18 октября, в ряде городов Соединенных Штатов Америки проходят акции протеста против администрации президента США Дональда Трампа под лозунгом "Никаких королей" (No Kings). Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN, издание The Wall Street Journal.  

Детали

Отмечается, что в общей сложности по стране проходит более 2500 митингов, направленных против политики Дональда Трампа. Организаторы ожидают участия миллионов людей – крупнейшие акции проходят в Вашингтоне, Нью-Йорке и Чикаго.

По словам организаторов, Трамп строит все более милитаризованный и авторитарный режим. Масштабные рейды ICE и развертывание войск в штатах, которыми управляют демократы, усиливают протест под лозунгом "No Kings" ("Никаких королей").

Демонстрации проходят на фоне шатдауна, операций иммиграционной и таможенной полиции и столкновений из-за развертывания федеральных войск в городах США.

В Республиканской партии раскритиковали протестующих, обвинив их в отсутствии патриотизма к Америке.

Напомним

Предыдущие массовые протесты против политики Дональда Трампа в США состоялись в июне 2025 года. Тогда в стране прошли более 2000 демонстраций во всех 50 штатах.   

Масштабный протест против Трампа собрался в центре Лондона17.09.25, 16:43 • 3980 просмотров

Вита Зеленецкая

