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Президент Чехії: Європа має бути готова до перемоги Трампа

Президент Чехії: Європа має бути готова до перемоги Трампа

Київ • УНН

 • 29490 перегляди

Президент Чехії Петр Павел заявив, що європейські країни повинні готуватися до можливої перемоги Трампа на виборах у США. Він вважає, що Трамп може швидко досягти угоди з путіним, яка не буде вигідною для України та Європи.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що країнам Європи варто бути готовими до можливої перемоги Трампа на виборах президента  Сполучених Штатів. Адже колишній очільник Білого дому бачить "багато речей інакше". Про це повідомляє Tvn24, пише УНН.

Деталі

За словами президента Чехії, в Європі цілком законно розглядають можливість того, що Трамп переможе на виборах і дуже швидко укладе угоду з президентом росії владіміром путіним, яка може бути зовсім не вигідною для України і Європи.

У такому випадку ми опинимося перед доконаним фактом, з яким нам доведеться мати справу. Йдеться не про те, щоб підірвати трансатлантичний зв'язок, кинути виклик Сполученим Штатам як союзнику. Але ми повинні реалістично визнати, що Дональд Трамп дивиться на багато речей по-іншому,

- зазначив президент Чехії.

Павел зазначив, що Україна, на відміну від росії, наразі має обмежені можливості дій на полі бою. Тому, за його словами, союзники рекомендують Києву обмежити наступальні дії та посилити оборону. Колишній чеський військовий зазначив, що для цього Києву потрібна не лише суто оборонна зброя, а й така, яка здатна завдавати ударів по шляхах постачання зброї для російської армії. Зокрема, йдеться про артилерію, крилаті ракети значної дальності, літаки F-16.

Тільки баланс сил приведе до того, що обидві сторони зрозуміють: вони більше не досягнуть успіхів і що настав час для переговорів,

– підкреслив президент Чехії.

Павел також висловився за розширення ЄС за рахунок України, а також, можливо, Грузії, Молдови та країн Західних Балкан.

Він додав, що якщо в Європі не хочуть мати місць, де перетинаються різні впливи і що може призвести до якогось конфлікту, то потрібно докласти зусиль до поглиблення співпраці з цими країнами як в економічному, так і безпековому вимірах.

Нагадаємо

Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах в Айові, отримавши 16 делегатів. Таким чином, у суперників Ніккі Хейлі та Рона ДеСантіса залишилося по чотири делегати, а 16 місць все ще не розподілені.

Зеленський запросив Трампа до Києва19.01.24, 23:06 • 53781 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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