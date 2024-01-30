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Президент Чехии: Европа должна быть готова к победе Трампа

Президент Чехии: Европа должна быть готова к победе Трампа

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 14:56  •  18621 просмотра

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Президент Чехии Петр Павел заявил, что европейские страны должны готовиться к возможной победе Трампа на выборах в США. Он считает, что Трамп может быстро достичь соглашения с путиным, которое не будет выгодным для Украины и Европы.

Президент Чехии Петр Павел считает, что странам Европы стоит быть готовыми к возможной победе Трампа на выборах президента  Соединенных Штатов. Ведь бывший глава Белого дома видит "многие вещи иначе". Об этом сообщает Tvn24, пишет УНН.

Детали

По словам президента Чехии, в Европе вполне законно рассматривают возможность того, что Трамп победит на выборах и очень быстро заключит сделку с президентом россии владимиром путиным, которая может быть совсем не выгодной для Украины и Европы.

В таком случае мы окажемся перед свершившимся фактом, с которым нам придется иметь дело. Речь идет не о том, чтобы подорвать трансатлантическую связь, бросить вызов Соединенным Штатам как союзнику. Но мы должны реалистично признать, что Дональд Трамп смотрит на многие вещи по-другому,

- отметил президент Чехии.

Павел отметил, что Украина, в отличие от россии, сейчас имеет ограниченные возможности действий на поле боя. Поэтому, по его словам, союзники рекомендуют Киеву ограничить наступательные действия и усилить оборону. Бывший чешский военный отметил, что для этого Киеву нужно не только чисто оборонительное оружие, но и такое, которое способно наносить удары по путям поставки оружия для российской армии. В частности, речь идет об артиллерии, крылатых ракетах значительной дальности, самолетах F-16.

Только баланс сил приведет к тому, что обе стороны поймут: они больше не добьются успехов и что пришло время для переговоров,

- подчеркнул президент Чехии.

Павел также высказался за расширение ЕС за счет Украины, а также, возможно, Грузии, Молдовы и стран Западных Балкан.

Он добавил, что если в Европе не хотят иметь мест, где пересекаются различные влияния и что может привести к какому-то конфликту, то нужно приложить усилия к углублению сотрудничества с этими странами как в экономическом, так и в измерении безопасности.

Напомним,

Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Айове, получив 16 делегатов. Таким образом, у соперников Никки Хейли и Рона ДеСантиса осталось по четыре делегата, а 16 мест все еще не распределены.

Зеленский пригласил Трампа в Киев19 январь 2024, 21:06 • 52303 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Политика
Президент Чехії: Європа має бути готова до перемоги Трампа
President of the Czech Republic: Europe must be prepared for Trump's victory
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Президент Чехии: Европа должна быть готова к победе Трампа

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