Трамп переміг у Вірджинії та Північній Кароліні під час "супервівторка"
Київ • УНН
Згідно з результатами підрахунку голосів, Трамп переміг на виборах у Вірджинії та Північній Кароліні у вівторок.
Трамп переміг у висуненні кандидатів Республіканської партії в штатах Вірджинія та Північна Кароліна. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
У вівторок Дональд Трамп здобув перемогу в конкурсі висунення кандидатів у президенти від Республіканської партії у Вірджинії та Північній Кароліні.
За даними Edison Research, Трамп прагнув випередити суперницю Ніккі Хейлі у голосуванні та вивести себе на лідерську позицію.
Трамп розглядає свою перемогу як реванш у протистоянні з президентом-демократом Джо Байденом.
Нагадаємо
Голосування тривало до півночі за східним часом, завершуючи "супервівторок".
Колишній президент США Трамп виграв праймеріз республіканців у Північній Дакоті05.03.24, 12:34 • 21924 перегляди