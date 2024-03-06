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Трамп переміг у Вірджинії та Північній Кароліні під час "супервівторка"

Київ • УНН

 • 34783 перегляди

Згідно з результатами підрахунку голосів, Трамп переміг на виборах у Вірджинії та Північній Кароліні у вівторок.

Трамп переміг у Вірджинії та Північній Кароліні під час "супервівторка"

Трамп переміг у висуненні кандидатів Республіканської партії в штатах Вірджинія та Північна Кароліна. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У вівторок Дональд Трамп здобув перемогу в конкурсі висунення кандидатів у президенти від Республіканської партії у Вірджинії та Північній Кароліні.

За даними Edison Research, Трамп прагнув випередити суперницю Ніккі Хейлі у голосуванні та вивести себе на лідерську позицію.

Трамп розглядає свою перемогу як реванш у протистоянні з президентом-демократом Джо Байденом.

Нагадаємо

Голосування тривало до півночі за східним часом, завершуючи "супервівторок".

Колишній президент США Трамп виграв праймеріз республіканців у Північній Дакоті05.03.24, 12:34 • 21924 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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