Трамп победил в Вирджинии и Северной Каролине во время "супервторника"
Киев • УНН
Согласно результатам подсчета голосов, Трамп победил на выборах в Вирджинии и Северной Каролине во вторник.
Трамп победил в выдвижении кандидатов Республиканской партии в штатах Вирджиния и Северная Каролина. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Во вторник Дональд Трамп одержал победу в конкурсе выдвижения кандидатов в президенты от Республиканской партии в Вирджинии и Северной Каролине.
По данным Edison Research, Трамп стремился опередить соперницу Никки Хейли в голосовании и вывести себя на лидерскую позицию.
Трамп рассматривает свою победу как реванш в противостоянии с президентом-демократом Джо Байденом.
Напомним
Голосование продолжалось до полуночи по восточному времени, завершая "супервторник".
Бывший президент США Трамп выиграл праймериз республиканцев в Северной Дакоте5 марта 2024, 10:34 • 17507 просмотров
Трамп победил в Вирджинии и Северной Каролине во время "супервторника"
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