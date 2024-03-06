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Трамп победил в Вирджинии и Северной Каролине во время "супервторника"

Трамп победил в Вирджинии и Северной Каролине во время "супервторника"

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 01:33  •  2386 просмотра

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Согласно результатам подсчета голосов, Трамп победил на выборах в Вирджинии и Северной Каролине во вторник.

Трамп победил в выдвижении кандидатов Республиканской партии в штатах Вирджиния и Северная Каролина. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Во вторник Дональд Трамп одержал победу в конкурсе выдвижения кандидатов в президенты от Республиканской партии в Вирджинии и Северной Каролине.

По данным Edison Research, Трамп стремился опередить соперницу Никки Хейли в голосовании и вывести себя на лидерскую позицию.

Трамп рассматривает свою победу как реванш в противостоянии с президентом-демократом Джо Байденом.

Напомним

Голосование продолжалось до полуночи по восточному времени, завершая "супервторник".

Бывший президент США Трамп выиграл праймериз республиканцев в Северной Дакоте5 марта 2024, 10:34 • 17507 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ПолитикаВыборы 2014
nikki-kheiliНикки Хейли
reutersReuters
virdzhiniyaВирджиния
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
Трамп переміг у Вірджинії та Північній Кароліні під час "супервівторка"
Trump wins in Virginia and North Carolina on Super Tuesday
Новости по теме

Трамп победил в Вирджинии и Северной Каролине во время "супервторника"

Согласно результатам подсчета голосов, Трамп победил на выборах в Вирджинии и Северной Каролине во вторник.

Политика •   •  2386 просмотра
Трамп победил в Вирджинии и Северной Каролине во время "супервторника"

российские врачи на оккупированных территориях легализуют депортацию украинцев и обслуживают армию рф

российские медработники прибывали на временно оккупированные территории для проведения медицинских осмотров, которые могли быть использованы для депортации украинцев и замены их россиянами. Также эти врачи предназначены для обслуживания личного состава ВС рф.

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Ночью Сумы были атакованы вражескими БпЛА типа "Шахед" в разных частях города.

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По словам главы Одесской областной военной администрации, в Одессе снова заметили ударные беспилотники.

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