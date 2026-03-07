$43.810.0950.900.07
05:01
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
01:30
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
6 березня, 23:10
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Суд у США визнав пакистанця винним у змові з метою вбивства Трампа та інших політиків США

Київ • УНН

 • 1442 перегляди

Суд у Нью-Йорку визнав Асіфа Мерчанта винним у підготовці вбивств політиків США на замовлення Ірану. Йому загрожує довічне ув'язнення за тероризм.

Суд у США визнав пакистанця винним у змові з метою вбивства Трампа та інших політиків США

Суд присяжних у Нью-Йорку виніс обвинувальний вирок 47-річному Асіфу Мерчанту, якого іранські спецслужби заслали до Сполучених Штатів для організації політичних убивств. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Слідство встановило, що оперативник Корпусу вартових ісламської революції намагався найняти кілерів для ліквідації Дональда Трампа, Джо Байдена та Ніккі Гейлі під час передвиборчих мітингів. Мерчанта заарештували в Техасі ще у липні 2024 року, а тепер його офіційно визнано винним у спробі тероризму та підготовці вбивства за наймом.

Докази обвинувачення та покази інформатора ФБР

Прокурори надали суду беззаперечні докази провини, включаючи аудіо- та відеозаписи зустрічей зловмисника, зроблені таємним інформатором федеральних служб. Під час судового засідання стало відомо, що куратори в Ірані надали Мерчанту чіткий перелік цілей та фінансові ресурси для вербування виконавців на території США.

Прокурори вимагають довічного ув'язнення для Раяна Раута за замах на Трампа: слухання відбудеться сьогодні04.02.26, 07:34 • 4228 переглядiв

Незважаючи на спроби захисту довести, що підсудний лише імітував підготовку злочину задля безпеки своєї родини в Ірані, присяжні підтримали позицію обвинувачення щодо реальності терористичної загрози.

Я думав, що настане момент, коли мене заарештують, і тоді я розповім про весь план уряду

– заявив Асіф Мерчант під час дачі свідчень на свій захист.

Юридичні наслідки та очікування вироку

Визнання винним за статтею про спробу тероризму передбачає максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення, що підкреслює серйозність замаху на державний лад США.

Адвокати Мерчанта наполягали, що він був лише інструментом у руках іранського режиму і свідомо прагнув невдачі своєї місії, проте ці аргументи не переконали суд. Дату остаточного оголошення вироку буде призначено найближчим часом, тоді як правоохоронні органи продовжують посилено охороняти ключових політичних фігур країни.

Міністр оборони США заявив про ліквідацію іранського чиновника який готував замах на Трампа05.03.26, 00:55 • 7887 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Вибори в США
Довічне позбавлення волі
Ніккі Гейлі
Дональд Трамп
Техас
Нью-Йорк
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Іран