Суд у США визнав пакистанця винним у змові з метою вбивства Трампа та інших політиків США
Київ • УНН
Суд у Нью-Йорку визнав Асіфа Мерчанта винним у підготовці вбивств політиків США на замовлення Ірану. Йому загрожує довічне ув'язнення за тероризм.
Суд присяжних у Нью-Йорку виніс обвинувальний вирок 47-річному Асіфу Мерчанту, якого іранські спецслужби заслали до Сполучених Штатів для організації політичних убивств. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Слідство встановило, що оперативник Корпусу вартових ісламської революції намагався найняти кілерів для ліквідації Дональда Трампа, Джо Байдена та Ніккі Гейлі під час передвиборчих мітингів. Мерчанта заарештували в Техасі ще у липні 2024 року, а тепер його офіційно визнано винним у спробі тероризму та підготовці вбивства за наймом.
Докази обвинувачення та покази інформатора ФБР
Прокурори надали суду беззаперечні докази провини, включаючи аудіо- та відеозаписи зустрічей зловмисника, зроблені таємним інформатором федеральних служб. Під час судового засідання стало відомо, що куратори в Ірані надали Мерчанту чіткий перелік цілей та фінансові ресурси для вербування виконавців на території США.
Незважаючи на спроби захисту довести, що підсудний лише імітував підготовку злочину задля безпеки своєї родини в Ірані, присяжні підтримали позицію обвинувачення щодо реальності терористичної загрози.
Я думав, що настане момент, коли мене заарештують, і тоді я розповім про весь план уряду
Юридичні наслідки та очікування вироку
Визнання винним за статтею про спробу тероризму передбачає максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення, що підкреслює серйозність замаху на державний лад США.
Адвокати Мерчанта наполягали, що він був лише інструментом у руках іранського режиму і свідомо прагнув невдачі своєї місії, проте ці аргументи не переконали суд. Дату остаточного оголошення вироку буде призначено найближчим часом, тоді як правоохоронні органи продовжують посилено охороняти ключових політичних фігур країни.
