3 лютого, 22:15 • 9852 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 15171 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 16513 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 18072 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 19100 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 14524 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 23409 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 32062 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17275 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 25028 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Публікації
Ексклюзиви
Прокурори вимагають довічного ув'язнення для Раяна Раута за замах на Трампа: слухання відбудеться сьогодні

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Федеральні прокурори США вимагають довічного ув'язнення для Раяна Веслі Раута за замах на Дональда Трампа. Слухання відбудеться 4 лютого 2026 року у Форт-Пірсі, Флорида.

Прокурори вимагають довічного ув'язнення для Раяна Раута за замах на Трампа: слухання відбудеться сьогодні

Федеральні прокурори США офіційно звернулися до суду з вимогою засудити Раяна Веслі Раута до довічного позбавлення волі без права на дострокове звільнення. Відповідне слухання призначено на середу, 4 лютого 2026 року, у місті Форт-Пірс, штат Флорида, де окружна суддя Ейлін Кеннон має оголосити остаточне рішення щодо долі 59-річного підсудного. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Раян Раут був засуджений присяжними у вересні минулого року за всіма п’ятьма пунктами звинувачення, головним серед яких є замах на вбивство Дональда Трампа. Інцидент стався 15 вересня 2024 року в гольф-клубі Вест-Палм-Біч, де Раут протягом кількох годин чатував на тодішнього кандидата у президенти з гвинтівкою SKS. Замах було зірвано агентом Секретної служби, який помітив ствол зброї у кущах і відкрив вогонь, змусивши нападника втекти.

ФБР розслідує потенційну загрозу безпеці Дональда Трампа біля аеропорту - NBC News20.10.25, 08:53 • 3833 перегляди

Під час оголошення обвинувального вердикту у вересні Раут влаштував дебош, намагаючись завдати собі поранення у шию ручкою, через що охорона була змушена силоміць вивести його із зали. Після того, як підсудний відмовився від самозахисту і найняв професійного адвоката, дату винесення вироку було перенесено з грудня на лютий 2026 року.

Аргументи сторін та позиція обвинувачення

У меморандумі про вирок прокурори наголошують, що Раут залишається "нерозкаяним у своїх злочинах" і становить постійну загрозу для суспільства. Вони нагадали суду про лист Раута, у якому він пропонував 150 000 доларів тому, хто "зможе виконати завдання" з убивства Трампа, якщо його власна спроба провалиться. Обвинувачення підкреслює, що лише довічний термін може стати адекватним покаранням за пряму атаку на демократичні інститути США.

Другий замах на Трампа: суд над підозрюваним відтермінували24.12.24, 04:02 • 19708 переглядiв

Захист Раута, своєю чергою, просить суддю виявити поблажливість і призначити покарання у вигляді 27 років позбавлення волі. Адвокат Мартін Л. Рот аргументує це віком підсудного, якому за два тижні виповнюється 60 років, зазначаючи, що довічне ув'язнення стане фактично "смертним вироком у тюрмі". Суддя Ейлін Кеннон, відома своєю прискіпливістю до юридичних процедур, має зважити ці аргументи на фінальному слуханні, яке прикувало увагу всієї країни.

У США розпочинається суд над чоловіком, який нібито намагався вбити Трампа на полі для гольфу11.09.25, 14:54 • 2842 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Вибори в США
Довічне позбавлення волі
Секретна служба США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Флорида