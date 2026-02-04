Прокурори вимагають довічного ув'язнення для Раяна Раута за замах на Трампа: слухання відбудеться сьогодні

Федеральні прокурори США офіційно звернулися до суду з вимогою засудити Раяна Веслі Раута до довічного позбавлення волі без права на дострокове звільнення. Відповідне слухання призначено на середу, 4 лютого 2026 року, у місті Форт-Пірс, штат Флорида, де окружна суддя Ейлін Кеннон має оголосити остаточне рішення щодо долі 59-річного підсудного. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Раян Раут був засуджений присяжними у вересні минулого року за всіма п’ятьма пунктами звинувачення, головним серед яких є замах на вбивство Дональда Трампа. Інцидент стався 15 вересня 2024 року в гольф-клубі Вест-Палм-Біч, де Раут протягом кількох годин чатував на тодішнього кандидата у президенти з гвинтівкою SKS. Замах було зірвано агентом Секретної служби, який помітив ствол зброї у кущах і відкрив вогонь, змусивши нападника втекти.

Під час оголошення обвинувального вердикту у вересні Раут влаштував дебош, намагаючись завдати собі поранення у шию ручкою, через що охорона була змушена силоміць вивести його із зали. Після того, як підсудний відмовився від самозахисту і найняв професійного адвоката, дату винесення вироку було перенесено з грудня на лютий 2026 року.

Аргументи сторін та позиція обвинувачення

У меморандумі про вирок прокурори наголошують, що Раут залишається "нерозкаяним у своїх злочинах" і становить постійну загрозу для суспільства. Вони нагадали суду про лист Раута, у якому він пропонував 150 000 доларів тому, хто "зможе виконати завдання" з убивства Трампа, якщо його власна спроба провалиться. Обвинувачення підкреслює, що лише довічний термін може стати адекватним покаранням за пряму атаку на демократичні інститути США.

Захист Раута, своєю чергою, просить суддю виявити поблажливість і призначити покарання у вигляді 27 років позбавлення волі. Адвокат Мартін Л. Рот аргументує це віком підсудного, якому за два тижні виповнюється 60 років, зазначаючи, що довічне ув'язнення стане фактично "смертним вироком у тюрмі". Суддя Ейлін Кеннон, відома своєю прискіпливістю до юридичних процедур, має зважити ці аргументи на фінальному слуханні, яке прикувало увагу всієї країни.

