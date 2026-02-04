$42.970.16
Прокуроры требуют пожизненного заключения для Райана Раута за покушение на Трампа: слушание состоится сегодня

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Федеральные прокуроры США требуют пожизненного заключения для Райана Уэсли Раута за покушение на Дональда Трампа. Слушание состоится 4 февраля 2026 года в Форт-Пирсе, Флорида.

Прокуроры требуют пожизненного заключения для Райана Раута за покушение на Трампа: слушание состоится сегодня

Федеральные прокуроры США официально обратились в суд с требованием приговорить Райана Уэсли Раута к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение. Соответствующее слушание назначено на среду, 4 февраля 2026 года, в городе Форт-Пирс, штат Флорида, где окружная судья Эйлин Кэннон должна объявить окончательное решение относительно судьбы 59-летнего подсудимого. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Райан Раут был осужден присяжными в сентябре прошлого года по всем пяти пунктам обвинения, главным среди которых является покушение на убийство Дональда Трампа. Инцидент произошел 15 сентября 2024 года в гольф-клубе Уэст-Палм-Бич, где Раут в течение нескольких часов поджидал тогдашнего кандидата в президенты с винтовкой SKS. Покушение было сорвано агентом Секретной службы, который заметил ствол оружия в кустах и открыл огонь, заставив нападавшего скрыться.

Во время объявления обвинительного вердикта в сентябре Раут устроил дебош, пытаясь нанести себе ранения в шею ручкой, из-за чего охрана была вынуждена силой вывести его из зала. После того, как подсудимый отказался от самозащиты и нанял профессионального адвоката, дата вынесения приговора была перенесена с декабря на февраль 2026 года.

Аргументы сторон и позиция обвинения

В меморандуме о приговоре прокуроры подчеркивают, что Раут остается "не раскаявшимся в своих преступлениях" и представляет постоянную угрозу для общества. Они напомнили суду о письме Раута, в котором он предлагал 150 000 долларов тому, кто "сможет выполнить задание" по убийству Трампа, если его собственная попытка провалится. Обвинение подчеркивает, что только пожизненный срок может стать адекватным наказанием за прямую атаку на демократические институты США.

Защита Раута, в свою очередь, просит судью проявить снисходительность и назначить наказание в виде 27 лет лишения свободы. Адвокат Мартин Л. Рот аргументирует это возрастом подсудимого, которому через две недели исполняется 60 лет, отмечая, что пожизненное заключение станет фактически "смертным приговором в тюрьме". Судья Эйлин Кэннон, известная своей придирчивостью к юридическим процедурам, должна взвесить эти аргументы на финальном слушании, которое приковало внимание всей страны.

Степан Гафтко

Новости Мира
Выборы в США
Пожизненное лишение свободы
Секретная служба Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Флорида