Второе покушение на Трампа: суд над подозреваемым отсрочили
Киев • УНН
Рассмотрение дела в отношении Райана Рута, подозреваемого в попытке убийства Дональда Трампа во Флориде, отложено до сентября 2025 года. Судья Эйлин Кэннон отклонила просьбу защиты о годичной отсрочке как чрезмерную.
Рассмотрение судебного дела в отношении подозреваемого во второй попытке убийства Дональда Трампа было отсрочено до сентября 2025 года. Речь идет о покушении на тогдашнего кандидата в президенты США возле поля для гольфа республиканца во Флориде в сентябре этого года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что суд просили перенести запланированное заседание по делу 58-летнего подозреваемого Райана Рута на 10 февраля 2025 года - в связи с большим объемом доказательств по делу.
В свою очередь адвокаты ходатайствовали об отсрочке дела до декабря следующего года.
Окружной судья США из Флориды Эйлин Кэннон согласилась на отсрочку дела, но назвала просьбу защиты об отсрочке на год - "чрезмерной".
Поэтому судья назначила рассмотрение дела присяжным на 8 сентября 2025 года.
Также отмечается, что судья Кэннон ранее была председательствующей в закрытом уголовном деле по обвинению Трампа в незаконном хранении секретных документов после его первого президентского срока.
Напомним
15 сентября Во Флориде произошла стрельба вблизи гольф-клуба, где находился Дональд Трамп, экс-президент не пострадал.
Подозреваемый 58-летний Райан Раут не признал себя виновным в федеральных обвинениях относительно попытки убийства Дональда Трампа во Флориде. Подозреваемому предъявлено пять обвинений, включая покушение на убийство кандидата в президенты США.