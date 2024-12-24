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Второе покушение на Трампа: суд над подозреваемым отсрочили

Второе покушение на Трампа: суд над подозреваемым отсрочили

Киев  •  УНН

 • 1945 просмотра

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Рассмотрение дела в отношении Райана Рута, подозреваемого в попытке убийства Дональда Трампа во Флориде, отложено до сентября 2025 года. Судья Эйлин Кэннон отклонила просьбу защиты о годичной отсрочке как чрезмерную.

Рассмотрение судебного дела в отношении подозреваемого во второй попытке убийства Дональда Трампа было отсрочено до сентября 2025 года. Речь идет о покушении на тогдашнего кандидата в президенты США возле поля для гольфа республиканца во Флориде в сентябре этого года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что суд просили перенести запланированное заседание по делу 58-летнего подозреваемого Райана Рута на 10 февраля 2025 года - в связи с большим объемом доказательств по делу.

В свою очередь адвокаты ходатайствовали об отсрочке дела до декабря следующего года.

Окружной судья США из Флориды Эйлин Кэннон согласилась на отсрочку дела, но назвала просьбу защиты об отсрочке на год - "чрезмерной".

Поэтому судья назначила рассмотрение дела присяжным на 8 сентября 2025 года.

Также отмечается, что судья Кэннон ранее была председательствующей в закрытом уголовном деле по обвинению Трампа в незаконном хранении секретных документов после его первого президентского срока.

Напомним

15 сентября Во Флориде произошла стрельба вблизи гольф-клуба, где находился Дональд Трамп, экс-президент не пострадал.

Подозреваемый 58-летний Райан Раут не признал себя виновным в федеральных обвинениях относительно попытки убийства Дональда Трампа во Флориде. Подозреваемому предъявлено пять обвинений, включая покушение на убийство кандидата в президенты США.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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