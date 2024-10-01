Раян Раут не визнає себе винним у звинуваченнях у спробі замаху на Трампа
Київ • УНН
58-річний Раян Раут не визнав себе винним у федеральних звинуваченнях щодо спроби вбивства Дональда Трампа у Флориді. Підозрюваному висунуто п'ять обвинувачень, включаючи замах на вбивство кандидата в президенти США.
Раян Рут, затриманий у вересні за підозрою в спробі замаху на експрезидента США Дональда Трампа у Флориді, не визнав своєї провини за висунутими звинуваченнями. Про це повідомляє ABC News, пише УНН.
Райан Раут не визнав себе винним за федеральними звинуваченнями у справі про спробу вбивства Дональда Трампа у гольф-клубі колишнього президента у Флориді,
На засіданні у федеральному суді міста Вест-Палм-Біч у Флориді адвокати 58-річного Рута подали від його імені заяву про невизнання провини.
Підозрюваному спершу оголосили два звинувачення в незаконному володінні вогнепальною зброєю, а згодом додали ще три, зокрема замах на вбивство кандидата в президенти США та напад на федерального службовця.
Прокурори заявляють, що існують "достатні підстави для висунення додаткових обвинувачень, які можуть і повинні бути розглянуті судом".
Наразі Рут перебуває під вартою без права на заставу.
Нагадаємо
15 вересня У Флориді сталася стрілянина поблизу гольф-клубу, де перебував Дональд Трамп, екс-президент не постраждав.