Райан Раут не признает себя виновным в обвинениях в попытке покушения на Трампа

Райан Рут, задержанный в сентябре по подозрению в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа во Флориде, не признал своей вины по предъявленным обвинениям. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.

Райан Раут не признал себя виновным по федеральным обвинениям по делу о попытке убийства Дональда Трампа в гольф-клубе бывшего президента во Флориде, - говорится в сообщении.

На заседании в федеральном суде города Вест-Палм-Бич во Флориде адвокаты 58-летнего Рута подали от его имени заявление о непризнании вины.

Подозреваемому сначала объявили два обвинения в незаконном владении огнестрельным оружием, а затем добавили еще три, в частности покушение на убийство кандидата в президенты США и нападение на федерального служащего.

Прокуроры заявляют, что существуют "достаточные основания для выдвижения дополнительных обвинений, которые могут и должны быть рассмотрены судом".

Сейчас Рут находится под стражей без права на залог.

Напомним

15 сентября Во Флориде произошла стрельба вблизи гольф-клуба, где находился Дональд Трамп, экс-президент не пострадал.