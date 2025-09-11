В США начинается суд над мужчиной, который якобы пытался убить Трампа на поле для гольфа

В четверг, 11 сентября, в федеральном суде начинаются вступительные заявления по делу Райана Раута, обвиняемого в попытке убийства президента США Дональда Трампа на его поле для гольфа в прошлом году. Раут отказался от адвокатов и собирается защищать себя самостоятельно, пишет ABC News, передает УНН.

Детали

В четверг начнутся вступительные заявления в уголовном процессе над Райаном Раутом, мужчиной, обвиняемым в покушении на Дональда Трампа на его поле для гольфа в прошлом году - говорится в публикации.

Прокуроры утверждают, что Раут разработал методический план, который включал приобретение оружия военного класса, исследование передвижения Трампа и использование десятка неавторизованных телефонов, чтобы "убить Трампа из-за политических обид".

По их утверждению, спрятавшись в кустах поля для гольфа Трампа в Палм-Бич и вооруженный винтовкой, Раут якобы подошел за несколько сотен метров от тогдашнего кандидата в президенты, прежде чем агент Секретной службы заметил его винтовку, торчащую из-за деревьев. Раут якобы сбежал с места происшествия, но позже был арестован местным офисом шерифа на соседней межштатной автомагистрали.

Почти через год после неудачной попытки убийства, Руту предъявлено пять уголовных обвинений, которые грозят ему пожизненным заключением. Несмотря на отсутствие юридического образования или опыта, Рут в начале этого года уволил своих адвокатов и намерен защищаться в суде самостоятельно, пишет издание.

Я буду представлять себя самостоятельно. С самого начала было смешно рассматривать возможность для меня кого-то незнакомого, кто ничего не знает обо мне. Мне очень жаль, я знаю, что это усложняет вашу жизнь - сказал он окружному судье США Эйлин Кэннон в июльском письме.

Самозащита Райана Раута усложнила процесс отбора присяжных, который проходил в течение трех дней: с понедельника по среду этой недели. Судья Эйлин Кэннон отклонила ряд предложенных им вопросов, считая их слишком "политическими".

Среди тем, которые Раут хотел обсудить с присяжными, были их взгляды на ситуацию в Палестине и Украине, а также на планы Трампа по покупке Гренландии. В судебных документах Раут заявил, что намерен вызвать на трибуну своего сына и нескольких друзей для показаний о своем характере.

Судья Кэннон запретил ему пытаться доказать, что его предполагаемые действия были оправданными, что он не имел намерения совершать убийство или что его действия были защищены правами, гарантированными Первой поправкой, сообщает издание.

Напомним

Ранее УНН писал, что в декабре 2024 года рассмотрение дела в отношении Райана Рута, подозреваемого в попытке убийства Дональда Трампа во Флориде, отложено до сентября 2025 года. Судья Эйлин Кэннон отклонила просьбу защиты о годичной отсрочке как чрезмерную.