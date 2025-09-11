$41.210.09
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
09:51 • 6122 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
09:16 • 9784 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 15956 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 35883 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
10 вересня, 15:04 • 43786 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
10 вересня, 13:48 • 95812 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 50491 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
10 вересня, 12:25 • 47844 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43723 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
У США розпочинається суд над чоловіком, який нібито намагався вбити Трампа на полі для гольфу

Київ • УНН

 • 34 перегляди

У федеральному суді розпочалися вступні заяви у справі Раяна Раута, обвинуваченого у спробі вбивства Дональда Трампа. Раут відмовився від адвокатів і захищатиме себе самостійно, що ускладнило процес відбору присяжних.

У США розпочинається суд над чоловіком, який нібито намагався вбити Трампа на полі для гольфу

У четвер, 11 вересня, у федеральному суді починаються вступні заяви у справі Раяна Раута, обвинуваченого у спробі вбивства президента США Дональда Трампа на його полі для гольфу минулого року. Раут відмовився від адвокатів і збирається захищати себе самостійно, пише ABC News, передає УНН.

Деталі

У четвер розпочнуться вступні заяви у кримінальному процесі над Раяном Раутом, чоловіком, обвинуваченим у замаху на Дональда Трампа на його полі для гольфу минулого року

- йдеться у публікації.

Прокурори стверджують, що Раут розробив методичний план, який включав придбання зброї військового класу, дослідження пересування Трампа та використання десятка неавторизованих телефонів, щоб "убити Трампа через політичні образи".

За їхнім твердженням, сховавшись у кущах поля для гольфу Трампа в Палм-Біч та озброєний гвинтівкою, Раут нібито підійшов за кілька сотень метрів від тодішнього кандидата в президенти, перш ніж агент Секретної служби помітив його гвинтівку, що стирчала з-за дерев. Раут нібито втік з місця події, але пізніше був заарештований місцевим офісом шерифа на сусідній міжштатній автомагістралі.

Майже через рік після невдалої спроби вбивства, Руту висунуто п'ять кримінальних звинувачень, які загрожують йому довічним ув'язненням. Попри відсутність юридичної освіти чи досвіду, Рут на початку цього року звільнив своїх адвокатів і має намір захищатися в суді самостійно, пише видання.

Я буду представляти себе самостійно. З самого початку було смішно розглядати можливість для мене когось незнайомого, хто нічого не знає про мене. Мені дуже шкода, я знаю, що це ускладнює ваше життя

- сказав він окружному судді США Ейлін Кеннон у липневому листі.

Самозахист Раяна Раута ускладнив процес відбору присяжних, який проходив протягом трьох днів: з понеділка по середу цього тижня. Суддя Ейлін Кеннон відхилила низку запропонованих ним запитань, вважаючи їх надто "політичними".

Серед тем, які Раут хотів обговорити з присяжними, були їхні погляди на ситуацію в Палестині та Україні, а також на плани Трампа щодо купівлі Гренландії. У судових документах Раут заявив, що має намір викликати на трибуну свого сина та кількох друзів для свідчень про свій характер.

Суддя Кеннон заборонив йому намагатися довести, що його ймовірні дії були виправданими, що він не мав наміру здійснювати вбивство або що його дії були захищені правами, гарантованими Першою поправкою, повідомляє видання.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у грудні 2024 року розгляд справи щодо Райана Рута, підозрюваного у спробі вбивства Дональда Трампа у Флориді, відкладено до вересня 2025 року. Суддя Ейлін Кеннон відхилила прохання захисту про річну відстрочку як надмірне.

Альона Уткіна

Новини Світу
Секретна служба США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки