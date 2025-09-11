У США розпочинається суд над чоловіком, який нібито намагався вбити Трампа на полі для гольфу

У четвер, 11 вересня, у федеральному суді починаються вступні заяви у справі Раяна Раута, обвинуваченого у спробі вбивства президента США Дональда Трампа на його полі для гольфу минулого року. Раут відмовився від адвокатів і збирається захищати себе самостійно, пише ABC News, передає УНН.

Деталі

У четвер розпочнуться вступні заяви у кримінальному процесі над Раяном Раутом, чоловіком, обвинуваченим у замаху на Дональда Трампа на його полі для гольфу минулого року - йдеться у публікації.

Прокурори стверджують, що Раут розробив методичний план, який включав придбання зброї військового класу, дослідження пересування Трампа та використання десятка неавторизованих телефонів, щоб "убити Трампа через політичні образи".

За їхнім твердженням, сховавшись у кущах поля для гольфу Трампа в Палм-Біч та озброєний гвинтівкою, Раут нібито підійшов за кілька сотень метрів від тодішнього кандидата в президенти, перш ніж агент Секретної служби помітив його гвинтівку, що стирчала з-за дерев. Раут нібито втік з місця події, але пізніше був заарештований місцевим офісом шерифа на сусідній міжштатній автомагістралі.

Майже через рік після невдалої спроби вбивства, Руту висунуто п'ять кримінальних звинувачень, які загрожують йому довічним ув'язненням. Попри відсутність юридичної освіти чи досвіду, Рут на початку цього року звільнив своїх адвокатів і має намір захищатися в суді самостійно, пише видання.

Я буду представляти себе самостійно. З самого початку було смішно розглядати можливість для мене когось незнайомого, хто нічого не знає про мене. Мені дуже шкода, я знаю, що це ускладнює ваше життя - сказав він окружному судді США Ейлін Кеннон у липневому листі.

Самозахист Раяна Раута ускладнив процес відбору присяжних, який проходив протягом трьох днів: з понеділка по середу цього тижня. Суддя Ейлін Кеннон відхилила низку запропонованих ним запитань, вважаючи їх надто "політичними".

Серед тем, які Раут хотів обговорити з присяжними, були їхні погляди на ситуацію в Палестині та Україні, а також на плани Трампа щодо купівлі Гренландії. У судових документах Раут заявив, що має намір викликати на трибуну свого сина та кількох друзів для свідчень про свій характер.

Суддя Кеннон заборонив йому намагатися довести, що його ймовірні дії були виправданими, що він не мав наміру здійснювати вбивство або що його дії були захищені правами, гарантованими Першою поправкою, повідомляє видання.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у грудні 2024 року розгляд справи щодо Райана Рута, підозрюваного у спробі вбивства Дональда Трампа у Флориді, відкладено до вересня 2025 року. Суддя Ейлін Кеннон відхилила прохання захисту про річну відстрочку як надмірне.