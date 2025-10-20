ФБР расследует потенциальную угрозу безопасности Дональда Трампа возле аэропорта — NBC News

$41.640.00
48.520.00
ukenru
02:26 • 10883 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 51093 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
19 октября, 16:40 • 42102 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 79260 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 48015 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 44536 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 41746 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 47092 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54860 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 48157 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.9м/с
91%
749мм
Популярные новости
"Это нападение на наследие" - Президент Франции прокомментировал громкое ограбление ЛувраVideo19 октября, 20:16 • 6994 просмотра
Вооруженные силы Литвы получили первые вертолеты Black Hawk из США19 октября, 21:09 • 5632 просмотра
Запретил ПЦУ отпевать его и призвал к созданию единой независимой УПЦ: Филарет обнародовал духовное завещаниеPhoto19 октября, 21:58 • 16191 просмотра
"Я ему ноги сломаю": румынский депутат публично пригрозила Зеленскому00:21 • 17799 просмотра
В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности01:54 • 11758 просмотра
публикации
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 79257 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 54509 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 134140 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 155050 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 178306 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Пит Хегсетх
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Херсонская область
Египет
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 45004 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 49678 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 68556 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 68091 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 94593 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Financial Times
Нефть марки Brent
Truth Social
Боинг 747

ФБР расследует потенциальную угрозу безопасности Дональда Трампа возле аэропорта — NBC News

Киев • УНН

 • 778 просмотра

ФБР расследует подозрительную охотничью вышку возле аэропорта Палм-Бич, откуда открывается прямой обзор на место выхода президента Трампа из Air Force One. Это происходит после недавнего покушения на Трампа во время предвыборного митинга.

ФБР расследует потенциальную угрозу безопасности Дональда Трампа возле аэропорта — NBC News

Федеральное бюро расследований выявляет потенциальную угрозу безопасности президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Недавно Секретная служба США обнаружила подозрительную охотничью вышку вблизи международного аэропорта Палм-Бич. Оттуда открывается прямой обзор места, где президент Дональд Трамп выходит из самолета Air Force One.

ФБР сейчас проводит расследование этого обнаружения, заявил в своем заявлении представитель Секретной службы Энтони Гуглиелми.

Высокопоставленный чиновник, знакомый с расследованием, заявил, что самолет Air Force One обычно не приземляется в этой зоне, но будет там стоять из-за недавних строительных работ. Эта площадка уже использовалась в прошлом.

Напомним

13 июля 2024 года в Дональда Трампа стреляли во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере. На тот момент бывшего президента США и претендента на новый срок задело выстрелом - у него было окровавлено ухо.

«Серия плохих решений и бюрократических недостатков»: названы ошибки Секретной службы, сделавшие возможным покушение на Трампа13.07.25, 08:21 • 5008 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Самолет президента США
Секретная служба Соединенных Штатов Америки
Федеральное бюро расследований
Дональд Трамп
Соединённые Штаты