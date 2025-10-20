ФБР расследует потенциальную угрозу безопасности Дональда Трампа возле аэропорта — NBC News
Киев • УНН
ФБР расследует подозрительную охотничью вышку возле аэропорта Палм-Бич, откуда открывается прямой обзор на место выхода президента Трампа из Air Force One. Это происходит после недавнего покушения на Трампа во время предвыборного митинга.
Федеральное бюро расследований выявляет потенциальную угрозу безопасности президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Недавно Секретная служба США обнаружила подозрительную охотничью вышку вблизи международного аэропорта Палм-Бич. Оттуда открывается прямой обзор места, где президент Дональд Трамп выходит из самолета Air Force One.
ФБР сейчас проводит расследование этого обнаружения, заявил в своем заявлении представитель Секретной службы Энтони Гуглиелми.
Высокопоставленный чиновник, знакомый с расследованием, заявил, что самолет Air Force One обычно не приземляется в этой зоне, но будет там стоять из-за недавних строительных работ. Эта площадка уже использовалась в прошлом.
Напомним
13 июля 2024 года в Дональда Трампа стреляли во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере. На тот момент бывшего президента США и претендента на новый срок задело выстрелом - у него было окровавлено ухо.
